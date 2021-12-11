11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Алены и Алексея Ткаченко прямо сейчас!

Алена и Алексей Ткаченко поразили всю страну своим невероятным выступлением на пилоне. Женщина потеряла зрение, но не потеряла своей мечты о сцене. И муж стал ее надежной опорой, ведь не только научился сложному танцу ради нее, но и сам готовит жену к выступлениям. «Когда вы вышли на сцену, честно говоря, я ни на что не рассчитывал. Ну, двое взрослых людей за 40 сейчас покажут некий талант. Хуже всего, что я пытался выгнать из своей головы, что мне придется вас оценивать с учетом того, что это будет через призму какой-то жалости. Это то, что вы не любите и я не хочу чувствовать. И я очень рад, что вы сделали несколько таких сложных элементов, что мои сомнения разлетелись в секунду! У вас сегодня 4 “да”!» ― сказал Сергей Притула.

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