Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Алена и Алексей Ткаченко ― пилон на «Україна має талант»-2021

11.12.2021

11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Алены и Алексея Ткаченко прямо сейчас!

Алена и Алексей Ткаченко поразили всю страну своим невероятным выступлением на пилоне. Женщина потеряла зрение, но не потеряла своей мечты о сцене. И муж стал ее надежной опорой, ведь не только научился сложному танцу ради нее, но и сам готовит жену к выступлениям. «Когда вы вышли на сцену, честно говоря, я ни на что не рассчитывал. Ну, двое взрослых людей за 40 сейчас покажут некий талант. Хуже всего, что я пытался выгнать из своей головы, что мне придется вас оценивать с учетом того, что это будет через призму какой-то жалости. Это то, что вы не любите и я не хочу чувствовать. И я очень рад, что вы сделали несколько таких сложных элементов, что мои сомнения разлетелись в секунду! У вас сегодня 4 “да”!» ― сказал Сергей Притула.

Больше по теме: Алексей Семенников ― шоу мыльных пузырей на «Україна має талант»-2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.