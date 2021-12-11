«Україна має талант»: список учасників, які пройшли, від 11.12.2021
11.12.2021
11 грудня відбувся показ восьмого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 11.12.2021.
- Дмитро Сивоконь дивував публіку грою на сопілці та бітбоксом.
- Duo Sunrise ― акробати, що вразили суддів шоу неймовірною технікою.
- Дмитро Малахов продемонстрував технічний баланс на руках.
- Марія Гнатик та Іван Кондратюк ― діти-бальники із синдромом Дауна з Вінниці, що зворушили суддів та глядачів своїм танцем.
- Міша Макаров ― учасник легендарних проєктів на телеканалі СТБ «Танцюють всі» та «Україна має талант», який повернувся на улюблену сцену і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю, отримавши золоту кнопку шоу!
- Contra Bass ― дитячий рок-гурт, який полонив публіку своїм виступом.
- Артем Галіс ― юний вокаліст, який вразив виконанням складної оперної композиції.
- Альона та Олексій Ткаченки ― пілоністи, які вразили своїм талантом усю країну.
Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!
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