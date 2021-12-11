11 грудня відбувся показ восьмого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 11.12.2021.

Дмитро Сивоконь дивував публіку грою на сопілці та бітбоксом. Duo Sunrise ― акробати, що вразили суддів шоу неймовірною технікою. Дмитро Малахов продемонстрував технічний баланс на руках. Марія Гнатик та Іван Кондратюк ― діти-бальники із синдромом Дауна з Вінниці, що зворушили суддів та глядачів своїм танцем. Міша Макаров ― учасник легендарних проєктів на телеканалі СТБ «Танцюють всі» та «Україна має талант», який повернувся на улюблену сцену і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю, отримавши золоту кнопку шоу! Contra Bass ― дитячий рок-гурт, який полонив публіку своїм виступом. Артем Галіс ― юний вокаліст, який вразив виконанням складної оперної композиції. Альона та Олексій Ткаченки ― пілоністи, які вразили своїм талантом усю країну.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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