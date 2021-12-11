«Україна має талант»: список прошедших участников от 11.12.2021
11.12.2021
11 декабря состоялся показ восьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 11.12.2021.
- Дмитрий Сивоконь продемонстрировал игру на сопилке и битбокс.
- Duo Sunrise ― акробаты, которые поразили судей шоу невероятной техникой.
- Дмитрий Малахов показал технический баланс на руках.
- Мария Гнатик и Иван Кондратюк ― дети-бальники с синдромом Дауна из Винницы, которые тронули судей и зрителей своим танцем.
- Миша Макаров ― участник легендарных проектов на телеканале СТБ «Танцуют все» и «Україна має талант», который вернулся на любимую сцену и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью, получив золотую кнопку шоу!
- Contra Bass ― детская рок-группа, пленившая публику своим выступлением.
- Артём Галис ― юный вокалист, который исполнил сложную оперную композицию.
- Алена и Алексей Ткаченко ― пилонисты, которые поразили своим талантом всю страну.
Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!
Больше по теме: Таксист-вокалист и жена Евгения Кота: что было в шестом выпуске «Україна має талант»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=