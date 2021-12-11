11 декабря состоялся показ восьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 11.12.2021.

Дмитрий Сивоконь продемонстрировал игру на сопилке и битбокс. Duo Sunrise ― акробаты, которые поразили судей шоу невероятной техникой. Дмитрий Малахов показал технический баланс на руках. Мария Гнатик и Иван Кондратюк ― дети-бальники с синдромом Дауна из Винницы, которые тронули судей и зрителей своим танцем. Миша Макаров ― участник легендарных проектов на телеканале СТБ «Танцуют все» и «Україна має талант», который вернулся на любимую сцену и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью, получив золотую кнопку шоу! Contra Bass ― детская рок-группа, пленившая публику своим выступлением. Артём Галис ― юный вокалист, который исполнил сложную оперную композицию. Алена и Алексей Ткаченко ― пилонисты, которые поразили своим талантом всю страну.

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