11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Contra Bass просто зараз!

Дитячий рок-гурт Contra Bass полонив сцену «Україна має талант». «Оце називається кайф! Вийшли на сцену, завели публіку, і все було гарно! Поліна, я на колінах! Ви просто неймовірні! Я стала вашою фанаткою!» ― сказала Ксенія Мішина.

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