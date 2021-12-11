11 декабря в 19:00 состоялся показ восьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. В восьмом выпуске судейский состав снова увеличился ― за стол жюри села известная телеведущая Маша Ефросинина! Что было в 8 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте сейчас!

Первым судей удивлял Дмитрий Сивоконь. Участник продемонстрировал игру на сопилке и битбокс. «То, что вы сейчас сделали на сцене, выбивается из ряда талантов, которые нам показывали в прошлых выпусках. Мы не совсем знаем, как мы можем вас оценивать, учитывая, что вы выступаете в довольно нетипичном жанре: сопилка, битбокс, это все… Мы не будем сейчас каждый отдельно рассказывать технические моменты, обсуждать ваше выступление, мы просто говорим, что у вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление музыканта Сергей Притула.

Следующими на сцену легендарного шоу вышли акробаты Duo Sunrise. Они поразили судей невероятной техникой, однако не обошлось в их выступлении и без ошибок. “Для того, чтобы пройти в следующий этап шоу, выступление участников должно быть безупречным. У вас есть талант, вы действительно великие мастера своего дела, Но к вашему выступлению были замечания. Я бы очень хотел видеть в финале тех, кто справляется с заданиями на 110 процентов! — сказал Сергей Притула. Однако Женя, Маша и Ксения сказали акробатам три «да».

Елена Чепурная была первой участницей 8 выпуска, пришедшей покорять зрителей вокальными данными. Однако девушка не смогла поразить судей, поэтому все втроем нажали красные кнопки. «Во-первых, вам за самоуверенность ― самый высокий балл! Это так круто! Многие женщины в нашей стране почему-то имеют низкую самооценку… Вы были очень уверенной и раскрепощенной! Но вокал…». ― сказала Маша Ефросинина.

Дмитрий Малахов показал технический баланс на руках. «Вы ободрили сразу двух из четырех членов жюри. Для меня очень важно, когда я смотрю выступления людей из вашего цеха, увидеть такое, чего я еще не видел раньше. Вы меня удивили, вам это действительно удалось! Последний ваш трюк с пальцами порвал нас на куски! У вас 4 “да”!» ― сказал Сергей Притула.

Мария Гнатик и Иван Кондратюк из Винницы тронули судей и зрителей своим бальным танцем. В этом году они ехали на первый чемпионат мира по танцам Специальной Олимпиады 2021. На ней соревновалась сотня спортсменов с инвалидностью из 22 стран мира. Мария с Ваней тренируются ежедневно по несколько часов ― дома с родителями и в студии с тренером. Это единственные дети в Украине с синдромом Дауна, которые представляют этот вид спорта. «Как человек, занимающийся танцами, я 100 процентов говорю вам “да”! Это было потрясающе!» ― не сдержал восторга Женя Кот.

Марина Пыжова сегодня показывала свой вокальный талант. На сцене шоу женщина исполнила песню Тины Тернер «Simply The Best». «Я не могу сказать вам “да”, потому что в категории вокалистов были гораздо сильнее участники и с гораздо более мощными голосами. Сегодня мы вам говорим “нет”», ― сказал Женя Кот.

Участник легендарных проектов на телеканале СТБ «Танцуют все» и «Україна має талант» Миша Макаров сегодня вернулся на любимую сцену! 29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он вывернул шею на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью. На кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним «Я» и получил не только 4 судейских «да», но и золотую кнопку! «Миша, это было невероятно! По моему решению ты сразу попадаешь в финал! Браво!», ― прокомментировал Женя Кот.

После вокалистов и танцоров сцену «Україна має талант» пленила детская рок-группа Contra Bass. «Вот это называется кайф! Вышли на сцену, завели публику, и все было хорошо! Полина, я на коленях! Вы просто невероятные! Я стала вашей фанаткой!» ― сказала Ксения Мишина.

Следующим на сцену вышел Виталий Островерхов. Участник действительно удивил своим выступлением, ведь до него на проекте никто не исполнял жонгляж… ртом! Однако Виталий допустил много ошибок, поэтому не смог пройти в следующий этап шоу. «У вас очень интересный жанр, но были трюки, с которыми вы вообще не справились. Баланс не держали, конструкции падали… Это было неудачное выступление», ― сказал Сергей Притула.

Артём Галис вышел на сцену легендарного проекта с вокальным талантом. Он исполнил сложную оперную композицию. «Я точно не ожидала такого прекрасного исполнения! Возможно, сейчас вы этого не осознаете, но через годы вы это вспомните. Я никогда не видела таких душевных и чистых детей, как вы. У вас невероятный голос! И это так классно, что вы сегодня к нам пришли!» ― прокомментировала выступление участника Маша Ефросинина.

Следующими поражать своим талантом всю страну пришли пилонисты Алена и Алексей Ткаченко. Женщина потеряла зрение, но не потеряла своей мечты о сцене. И муж стал ее надежной опорой, ведь не только научился сложному танцу ради нее, но и сам готовит жену к выступлениям. «Когда вы вышли на сцену, честно говоря, я ни на что не рассчитывал. Ну, двое взрослых людей за 40 сейчас покажут некий талант. Хуже всего, что я пытался выгнать из своей головы, что мне придется вас оценивать с учетом того, что это будет через призму какой-то жалости. Это то, что вы не любите и я не хочу чувствовать. И я очень рад, что вы сделали несколько таких сложных элементов, что мои сомнения разлетелись в секунду! У вас сегодня 4 “да”!» ― сказал Сергей Притула.

Последний участник разжег зрительский интерес еще до своего выступления, появившись в экстраординарном образе на сцене шоу. Виталий Мунтянов станцевал сегодня на каблуках. «У вас невысокий уровень профессионализма и уровень исполнения, техника… Пока вы не можете пройти дальше», ― прокомментировал Женя Кот.

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