11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Марии Гнатик и Ивана Кондратюка прямо сейчас!

Мария Гнатик и Иван Кондратюк из Винницы тронули судей и зрителей своим бальным танцем. В этом году они ехали на первый чемпионат мира по танцам Специальной Олимпиады 2021. На ней соревновалась сотня спортсменов с инвалидностью из 22 стран мира. Мария с Ваней тренируются ежедневно по несколько часов ― дома с родителями и в студии с тренером. Это единственные дети в Украине с синдромом Дауна, которые представляют этот вид спорта. «Как человек, занимающийся танцами, я 100 процентов говорю вам “да”! Это было потрясающе!» ― не сдержал восторга Женя Кот.

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