25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Но вот Лиза Крутикова не смогла выступить в финале «Україна має талант»-2021. Читайте подробности прямо сейчас!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

Елизавета Крутикова не смогла выступить в финале «Україна має талант» из-за травмы руки. Еще совсем недавно она удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. В 11 сезоне романтического реалити «Холостяк» Лиза являлась одной из претенденток на сердце Михаила Заливако, но покинула проект в шестом выпуске. А на кастинге «Україна має талант» она продемонстрировала свои непревзойденные профессиональные умения гимнастки.

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