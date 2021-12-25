Почему Елизавета Крутикова не смогла выступить на «Україна має талант»-2021?
25.12.2021
25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Но вот Лиза Крутикова не смогла выступить в финале «Україна має талант»-2021. Читайте подробности прямо сейчас!
Елизавета Крутикова не смогла выступить в финале «Україна має талант»из-за травмы руки. Еще совсем недавно она удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. В 11 сезоне романтического реалити «Холостяк» Лиза являлась одной из претенденток на сердце Михаила Заливако, но покинула проект в шестом выпуске. А на кастинге «Україна має талант»она продемонстрировала свои непревзойденные профессиональные умения гимнастки.