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«Україна має талант»-2021: выступление Артема Фесько в финале

25.12.2021

25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Как выступил Артем Фесько в финале «Україна має талант»-2021 ― смотрите прямо сейчас!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

артем фесько

Первым в категории «Вокалисты» выступил Артем Фесько. 13-летний Артем еще на кастинге удивил всю страну, исполнив легендарную песню из фильма «5 элемент»! Петь его научила бабушка, а идею поехать на шоу талантов подал дедушка.

Песня, выбранная Артемом в финале, — молитва Ave Maria — очень сложна в исполнении, но певцу все удалось! Сам Артем Фесько признался, что видит себя певцом и будет делать все, чтобы осуществить свою мечту.

артем фесько

У Ксении Мишиной во время выступления Артема были слезы на глазах: «Это прямо в самое сердце! Бог наградил тебя невероятным талантом. Такой трепет, просто мурашки шли по телу».


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