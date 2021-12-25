«Україна має талант»-2021: виступ Артема Феська у фіналі

25 грудня о 19:00 відбувся показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. Як виступив Артем Фесько у фіналі «Україна має талант»-2021 ― дивіться просто зараз!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

Першим у категорії «Вокалісти» виступив Артем Фесько. 13-річний Артем ще на кастингу здивував усю країну, виконавши легендарну пісню з фільму «5 елемент»! Співати його навчила бабуся, а ідею поїхати на шоу талантів подав дідусь.

Пісня, яку обрав Артем у фіналі, — молитва Ave Maria — дуже складна у виконанні, але співакові все вдалося! Сам Артем Фесько зізнався, що бачить себе співаком і буде робити все, щоб здійснити свою мрію.

У Ксенії Мішиної під час виступу Артема були сльози на очах: «Це просто в саме серце! Бог нагородив тебе неймовірним талантом. Такий трепет, просто мурахи йшли тілом».



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