Сегодня, 25 декабря, в 19:00 состоялся показ финала лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли не только финалисты легендарного проекта, но и звёздные гости ― Верка Сердючка. Смотрите выступления звездных гостей на «Україна має талант»-2021!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

На сцене «Україна має талант» выступила одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка (сценический образ экс-судьи шоу «Х-фактор» Андрея Данилко). Она просто разорвала зал талант-шоу со своей новой рождественской песней «Wild Christmas»!

После зажигательного выступления Верка Сердючка пожелала всем финалистам удачи и подчеркнула, что они все уже победители! А мама Верки Сердючки призналась, что ее фаворитом на талант-шоу является Артем Фесько.

Слушайте песню Верки Сердючки прямо сейчас!



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