Сьогодні, 25 грудня, о 19:00 відбувся показ фіналу найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували не лише фіналісти легендарного проєкту, а й зіркові гості ― Вєрка Сердючка. Дивіться виступи зіркових гостей на «Україна має талант»-2021!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

На сцені «Україна має талант» виступила одна з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу Вєрка Сердючка (сценічний образ екссудді шоу «Х-фактор» Андрія Данилка). Вона просто розірвала зал талант-шоу зі своєю новою різдвяною піснею «Wild Christmas»!

Після запального виступу Вєрка Сердючка побажала всім фіналістам удачі та наголосила, що вони всі вже переможці! А мама Вєрки Сердючки зізналася, що її фаворитом на талант-шоу є Артем Фесько.

Слухайте нову пісню Вєрки Сердючки просто зараз!



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