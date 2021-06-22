До 30-річчя незалежності України на телеканал СТБ повертається легендарне шоу «Україна має талант». Всеукраїнський кастинг на проєкт триває. Наступний його етап ― відбори у містах. Команда проєкту вирушила шукати таланти по всій Україні.

Про те, як пройшов передкастинг у Полтаві і який талант запам’ятався команді найбільше, читайте просто зараз!

На кастинг у Полтаві подалося зо 150 учасників. Вік наймолодшого — 6 років, а найстаршого ― 65 років.

9-річний Артем із міста Суми на проєкт «Україна має талант» іде вже вдруге! І він готовий продемонструвати команді свій абсолютно новий талант.

«Я збиратиму багато різних головоломок. Я вже був колись на цьому шоу. Але був маленьким того разу, а тепер я виріс і в мене зовсім інший талант. “Україна має талант” ― це гарне шоу!»

Цього року Полтава зуміла вразити великою кількістю циркових та акробатичних номерів, танцями в жанрі каучук, гнучкістю та еластичністю.

«Це була моя мрія з дитинства. “Україна має талант” ― це найкращий спосіб продемонструвати свій талант усій країні», ― поділилася 13-річна Юля, яка танцювала в жанрі каучук.

«Хочу довести самій собі, що в мене справді є талант і я можу змагатися з іншими талантами», ― Марта, 19 років, циркове мистецтво.

Команда передкастингу найбільше запам’ятала учасницю, яка представляла художній перформанс. За 6 хвилин дівчина зуміла намалювати картину догори ногами! А найбільш екстравагантним учасником став панк-рок-колектив.

«Можливо, з вуст людини, якій 17 років, це буде звучати смішно, але я багато де був і розумію, що таких, як я, які вміють добре співати, багато. На жаль, на всіх тих проєктах мені доводилося прикидатися. І я прийшов на “Україна має талант”, тому що не хочу нікого грати. І знаючи, що позаду в мене безліч співучих людей, я просто хочу бути тим, ким я є», ― Ернест, 17 років, співак.

Нагадаємо, триває 2-й етап всеукраїнського кастингу на шоу «Україна має талант», під час якого команда проєкту об’їде 8 міст України в пошуках учасників.

Графік 2 етапу всеукраїнського кастингу на «Україна має талант»:

25–26 червня – Дніпро

з 10:00 до 18:00

Культурно-спортивний комплекс «Шинник» (просп. Богдана Хмельницького, 118-А)

27 червня – Запоріжжя

з 10:00 до 18:00

Запорізький обласний центр молоді (вул. Патріотична, 49)

До наступного етапу – телевізійних кастингів – будуть запрошені найяскравіші, найсильніші і найдивовижніші таланти з тих, хто подавав заявки онлайн або прийшов на передкастинг у своєму місті. На етапі телевізійних кастингів оцінювати таланти і визначати, хто стане учасником легендарного проєкту, буде зіркове журі.

Хто стане членами журі та ведучим грандіозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ оголосить зовсім скоро.

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Video: «Україна має талант»: чим команду вражала Полтава? У Полтаві стартував кастинг грандіозного проєкту Україна має талант. Чим дивував майбутній філософ, і який талант продемонстрував колега Володимира Зеленського? Інтерв'ю з учасниками кастингу Україна має талант - в матеріалі

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