К 30-летию независимости Украины на телеканал СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Всеукраинский кастинг на проект продолжается. Следующий его этап ― отборы в городах. Команда проекта отправилась искать таланты по всей Украине. О том, как прошел предкастинг в Полтаве и чей талант запомнился команде больше, читайте прямо сейчас!

На кастинг в Полтаву направилось около 150 участников. Возраст самого молодого ― 6 лет, а самого старшего ― 65 лет.

9-летний Артем из города Сумы на проект «Україна має талант» идет уже во второй раз! И он готов продемонстрировать команде свой совершенно новый талант.

«Я буду собирать много различных головоломок. Я уже был когда-то на этом шоу. Но был маленьким в тот раз, а теперь я вырос и у меня совсем другой талант. “Україна має талант” ― это хорошее шоу!»

В этом году Полтава сумела поразить большим количеством цирковых и акробатических номеров, танцами в жанре каучук, гибкостью и эластичностью.

«Это была моя мечта с детства. “Україна має талант” ― это лучший способ продемонстрировать свой талант всей стране», ― делится 13-летняя Юля, которая танцевала в жанре каучук.

«Хочу доказать самой себе, что у меня действительно есть талант и я могу соревноваться с другими талантами», ― Марта, 19 лет, цирковое искусство.

Команда предкастингов больше всех запомнила участницу, представляющую художественный перформанс. За 6 минут девушка сумела нарисовать картину вверх ногами! А наиболее экстравагантным участником стал панк-рок-коллектив.

«Возможно, из уст человека, которому 17 лет, это будет звучать смешно, но я много где был и понимаю, что таких, как я, которые умеют хорошо петь, много. К сожалению, на всех проектах мне приходилось притворяться. И я пришел на “Україна має талант”, потому что не хочу никого играть. И зная, что позади меня множество поющих людей, я просто хочу быть тем, кем я есть», ― Эрнест, 17 лет, певец.

Напомним, продолжается 2-й этап всеукраинского кастинга на шоу «Україна має талант», во время которого команда проекта объедет 8 городов Украины в поисках участников.

График 2 этапа всеукраинского кастинга на «Україна має талант»:

25―26 июня ― Днепр

с 10:00 до 18:00

Культурно-спортивный комплекс «Шинник» (пр. Богдана Хмельницкого, 118-А)

27 июня ― Запорожье

с 10:00 до 18:00

Запорожский областной центр молодежи (ул. Патриотическая, 49)

В следующий этап ― телевизионных кастингов ― будут приглашены самые яркие, самые сильные и самые удивительные таланты из тех, кто подавал заявки онлайн или пришел на предкастинг в своем городе. На этапе телевизионных кастингов оценивать таланты и определять, кто станет участником легендарного проекта, будет звездное жюри.

Кто станет членами жюри и ведущим грандиозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ объявит совсем скоро.

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Video: «Україна має талант»: чем команду впечатляла Полтава? В Полтаве стартовал кастинг грандиозного проекта Україна має талант. Чем удивлял будущий философ, и какой талант у коллеги Владимира Зеленского? Интервью с участниками кастинга Україна має талант - в материале

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Video: «Україна має талант»: чем команду впечатляла Полтава? В Полтаве стартовал кастинг грандиозного проекта Україна має талант. Чем удивлял будущий философ, и какой талант у коллеги Владимира Зеленского? Интервью с участниками кастинга Україна має талант - в материале

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