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Как зрители отреагировали на возвращение легендарного шоу «Україна має талант»

19.04.2021

В пятницу, 16 апреля, телеканал СТБ объявил о возвращении на телеэкраны грандиозного шоу «Україна має талант», премьера которого состоится уже этой осенью. Пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на радостную новость. 

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«Україна має талант» ― это грандиозное шоу, которое покорило сердца миллионов телезрителей. Ведь только в рамках этого шоу каждый желающий может представить миру свой невероятный талант. 

После новости о возвращении легендарного проекта от пользователей соцсетей последовала очень бурная реакция: «Вау, какая приятная новость!», «Супер! Обожаю это шоу!», «Класс! Шоу — огонь!». 

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Напомним, «Україна має талант» — это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения. К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Всеукраинский кастинг #ямаюталант открыт. Премьера шоу в эфире СТБ состоится этой осенью.

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