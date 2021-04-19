Як глядачі відреагували на повернення легендарного шоу «Україна має талант»

У п’ятницю, 16 квітня, телеканал СТБ оголосив про повернення на телеекрани грандіозного шоу «Україна має талант», прем’єра якого відбудеться вже цієї осені. Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на радісну новину.

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«Україна має талант» ― це грандіозне шоу, яке підкорило серця мільйонів телеглядачів. Адже тільки в рамках цього шоу кожен охочий може представити світові свій неймовірний талант.

Після новини про повернення легендарного проєкту від користувачів соцмереж пішла дуже бурхлива реакція: «Вау, яка приємна новина!», «Супер! Обожнюю це шоу!», «Клас! Шоу ― вогонь!».

Нагадаємо, «Україна має талант» ― це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється більш ніж у 60 країнах світу і понад 15 років є хітом телеперегляду. До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни ― новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Всеукраїнський кастинг #ямаюталант відкритий. Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться цієї осені.

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