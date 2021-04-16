«Україна має талант» повертається на СТБ!

До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни — новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Всеукраїнський кастинг #ямаюталант розпочато. Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться цієї осені.

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«З початку 2021 року СТБ — лідер зростання серед великих телеканалів. До кінця березня ми зросли на 27 % відносно минулого року і міцно закріпилися на лідерських позиціях. А на осінь у нас грандіозні плани — адже це особлива дата для України. СТБ завжди був каналом великих подієвих шоу, які об’єднують біля телеекранів усі сім’ї країни, дарують найяскравіші емоції: дивують, смішать, вражають, викликають захоплення. Цієї осені «Україна має талант» об’єднає країну гордістю за свій народ», — коментує керуюча директорка СТБ Людмила Семчук.

Це буде особливий, інноваційний сезон. Україна вперше побачить унікальні номери, у яких використано новітні технології. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ. Глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена. І разом із зірковим журі оберуть найкращий талант України.

«Українці — неймовірно талановита нація. Хіба не гордість, що імена наших співвітчизників гримлять на весь світ? Ми встановлюємо спортивні рекорди. Підкорюємо найкращі оперні, танцювальні, циркові майданчики світу. Створюємо унікальні сценічні технології, які використовують світові зірки. «Україна має талант» — це легендарне шоу, неодноразово відзначене професійними телевізійними преміями. Це улюблений і найбільш народний проєкт, який восени знову подарує людям справжню атмосферу свята, віри в себе і свою країну», — додає Людмила Семчук.

Якщо ви володієте будь-яким талантом і хочете стати учасником легендарного проєкту, команда «Україна має талант» чекає на вашу заявку. Оберіть будь-який зручний для вас спосіб:

Заповніть анкету на сайті СТБ (посилання). Зніміть свій талант на відео і опублікуйте у себе в соцмережах. Обов’язково поставте хештег #ямаюталант і позначте офіційну сторінку проєкту ( фейсбук чи інстаграм ), щоб ми вас побачили. Або надішліть нам відео зі своїм талантом у Viber, Telegram або WhatsApp на номер +38(067)642–70–14.

Кращі відео будуть опубліковані на сторінках проєкту і телеканалу СТБ.

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:

сайт інстаграм фейсбук youtube-канал

Video: «Україна має талант» повертається на СТБ! Україна має талант - новий сезон шоу готують Телеканал СТБ і група StarLightMedia. Коли вийде новий сезон Україна має талант в 2021 році і як потрапити на кастинг - читайте в матеріалі

Нагадаємо, «Україна має талант» — це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється у більш ніж 60 країнах світу і понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту — StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця — Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту — Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

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