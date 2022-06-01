Щороку 1 червня в Україні святкують День захисту дітей. Наші діти ― найвразливіша група і їх треба найбільше оберігати та забезпечувати щасливе життя. Зараз, після повномасштабного вторгнення росії, яка нівелює всі правила війни, загинули й були поранені сотні українських дітей. Телеведучі проєктів СТБ не змогли залишитися осторонь і зробили звернення до Дня захисту дітей. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Міжнародний день захисту дітей: чого ви не знали про свято

Тетяна Висоцька, телеведуча «Вікна-новини», «Таємниці ДНК»:

Навряд чи українці можуть пригадати найсумніший Міжнародний день захисту дітей. Через цю криваву повномасштабну війну ми вже втратили майже 250 дітей, понад 400 ― поранені, 200 тисяч вивезені в ОРДЛО чи росію. До всього, 4 червня ― День пам‘яті загиблих дітей від російської агресії, і це насправді чесніший день, день вшанування. Бо поки що світ провалює захист дітей, не маючи можливості створити найголовніший ресурс від дорослих — безпеку. І це вже не говорячи про сотні розбитих лікарень та закладів освіти, а отже, і втраченого дітьми права на охорону здоров‘я та освіти. Все, що ми можемо дати нашим дітям — це свою любов, обійми та слова «Ми поруч».

Григорій Решетник, ведучий проєктів «Холостяк», «Холостячка», «Як ти?», «Україна має талант», «Неймовірна правда про українців»:

У мене як у багатодітного батька просто розривається серце, коли під час цієї війни я чую історії про дітей, знущання над ними, їхню загибель. Ми, українці, цього ніколи не пробачимо, не забудемо і зробимо все для їхнього захисту. У цей день я би хотів нагадати, що чужих дітей не буває. Всі маленькі українці ― наші, рідні. І незважаючи на те, що їхнє дитинство випало на час війни, це зробить кожного лише сильнішим. Хочу, аби діти частіше усміхалися, реалізовували свої таланти і пам’ятали, що ми обов’язково переможемо заради їхнього майбутнього. Наша малеча ― найсвятіше і найцінніше, що у нас є.

Дуже любимо вас, дорогі дітки. Ми обов’язково переможемо заради їхнього майбутнього! Одразу після перемоги ви зможете нарешті на повну радіти життю, навчатися і підкорювати цей неймовірно цікавий світ.

Більше на тему: Коли день захисту дітей в Україні? Привітання у віршах

Ольга Мартиновська, суддя проєкту «МастерШеф»:

Смак дитинства ― дуже важливий фактор для нас, кулінарів. Смак дитинства завжди у стравах шукають і гості. Згадую, як нас мурашечками пронизує, коли їмо те, що нагадує нам дитинство. Коли, наприклад, ми сиділи на пічці у бабусі, просто біля мами чи на недільній родинній вечері. Для мене смак дитинства ― це медівник, це мед, який лився рікою. Бо мої батьки ― бджолярі. Зараз, на початку червня, перший травневий акацієвий і квітковий мед. І мені хотілось би, щоб у всіх наших діток смаком дитинства був як мінімум мед, а не війна. Щоб це був не аромат сирих підвалів, а аромат маминого солодкого печива чи борщику. Нехай наші діти будуть щасливими! Слава Україні!

Надія Матвєєва, ведуча проєктів «Щасливі за сім днів», «Неймовірна правда про українців», «Надійні поради»:

День захисту дітей в Україні пов’язаний зі ще однією датою, 4 червня ― День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Жахливо, що кількість жертв зростає. Дійсно, увесь світ має згуртуватися, щоб припинити війну! Вірю, що незабаром кожна дитина, разом з усією Україною, святкуватиме перемогу. Діти ― майбутнє вільної України. Діти мають зростати щасливими!

Більше на тему: З Днем захисту дітей: привітання зі святом дітям і дорослим

Марина Боржемська, ведуча проєкту «Щасливі за сім днів»:

Діти ― це слово, яке наразі викликає радість і сльози. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей, день нашого майбутнього, нашого продовження, нашої сили та сенсу життя. На жаль, наші діти носитимуть статус «діти війни». Як страшно та неможливо це звучить у 2022 році! Скільки ми розмовляли з ветеранами та думали, що буде, коли останній очевидець страшної Другої світової війни помре? Ми будемо знати все лише з книжок та документальних стрічок! До 24 лютого дитиною війни була особа, якій на час закінчення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року, було менш як 18 років. Зараз очевидцями війни стають вже наші діти. Незахищені, вразливі, відкриті. Вони лише починають жити та розуміти навколишній світ.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули більш як 242 дитини, 440 поранено. «Діти» ― саме такий напис був біля театру в Маріуполі, коли на нього скинули бомбу. «Діти» ― саме такі написи були на авто, які намагалися евакуюватися з місць бойових дій та окупованих міст. І саме такі авто розстрілювали окупанти, не дивлячись, хто всередині. Діти ― ті, кого ми маємо захищати у цьому світі та за кого кожна мати готова віддати своє життя. І страшно, що, навіть віддаючи життя, ти можеш не врятувати свою дитину.

Ми боремося за наших дітей і не зупинимося, доки перемога не буде звучати по всій Україні. Доки «Україна перемогла!» не кричатиме увесь світ. Я вірю, що наші діти зможуть побороти усі страхи, які їм довелося пізнати за ці страшні 98 днів. Вони зможуть вірити у добро, радіти прогулянкам у парках та не питати маму, чи потрібно бігти у підвал, коли почують в небі пасажирські мирні літаки, які повернуться у наш повітряний простір. Слава нашим Героям і нашій Україні!

Світлана Арефнія, експерт програми «Допомога психолога»:

Психологиня Світлана Арефнія надала авторський вірш, присвячений дітям:

Хто є для нас діти?

То є ― крила батьків!

Любов і надія назавжди!

За них ми готові життя віддавати,

Захищаючи країну відважно!

Дітей не буває своїх і чужих,

Дитина — це Янгол і світло,

Вона потребує любові і ласки,

Ніколи не бути вбитою…

Ми плачемо всі,

Про вже янголят,

Які опинились на небі,

Тому що наш ворог,

Не маючи прав,

Зачинив життям їхнім двері.

Ми любимо Вас, наші рідненькі діти,

Даруйте нам знов свої крила,

А ми збережемо Вас від біди,

Лише в єдності вся наша сила!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.