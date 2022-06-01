Каждый год 1 июня в Украине празднуют День защиты детей. Наши дети ― самая уязвимая группа, и их нужно больше оберегать и обеспечивать счастливую жизнь. Сейчас после полномасштабного вторжения россии, которая нивелирует все правила войны, погибли и были ранены сотни украинских детей. Телеведущие проектов СТБ не смогли остаться в стороне и подготовили обращение ко Дню защиты детей. Подробности ― в материале.

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Татьяна Высоцкая, телеведущая «Вікна-новини», «Таємниці ДНК»:

Вряд ли украинцы могут вспомнить самый печальный Международный день защиты детей. Из-за этой кровавой полномасштабной войны мы уже потеряли почти 250 детей, более 400 ― ранены, 200 тысяч вывезены в ОРДЛО или россию. Ко всему прочему, 4 июня ― День памяти погибших детей от российской агрессии, и это действительно более честный день. Потому что мир проваливает защиту детей, не имея возможности создать самый главный ресурс от взрослых ― безопасность. И это уже не говоря о сотнях разбитых больниц и учебных заведений, а значит, и потерянного детьми права на здравоохранение и образование. Все, что мы можем дать нашим детям, ― это свою любовь, объятия и слова «Мы рядом».

Григорий Решетник, ведущий проектов «Холостяк», «Холостячка», «Як ти?», «Україна має талант», «Неймовірна правда про українців»:

У меня как у многодетного отца просто разрывается сердце, когда во время этой войны я слышу истории о детях, издевательствах над ними, их гибели. Мы, украинцы, этого никогда не простим, не забудем и сделаем все для их защиты. В этот день я хотел бы напомнить, что чужих детей не бывает. Все маленькие украинцы ― наши, родные. И несмотря на то, что их детство выпало на время войны, это сделает каждого сильнее. Хочу, чтобы дети чаще улыбались, реализовывали свои таланты и помнили, что обязательно победим ради их будущего. Наши дети ― самое святое и самое ценное, что у нас есть.

Очень любим вас, дорогие детки. Мы обязательно победим ради их будущего! Сразу после победы вы сможете наконец-то по полной радоваться жизни, учиться и покорять этот невероятно интересный мир.

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Ольга Мартыновская, судья проекта «МастерШеф»:

Вкус детства ― очень важный фактор для нас, кулинаров. Вкус детства всегда в блюдах ищут и гости. Вспоминаю, как у нас идут мурашечки, когда едим то, что напоминает нам детство. Когда, например, мы сидели на печке у бабушки, прямо возле мамы или на воскресном семейном ужине. Для меня вкус детства ― это медовик, это мед, который лился рекой. Потому что мои родители ― пчеловоды. Сейчас, в начале июня первый майский акациевый и цветочный мед. И мне бы хотелось, чтобы у всех наших деток вкусом детства был как минимум мед, а не война. Чтобы это был не аромат сырых подвалов, а аромат сладкого печенья или борщика. Пусть наши дети будут счастливы! Слава Украине!

Надежда Матвеева, ведущая проектов «Щасливі за сім днів», «Неймовірна правда про українців», «Надійні поради»:

День защиты детей в Украине связан с еще одной датой, 4 июня ― День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Ужасно, что количество жертв растет. Действительно, весь мир должен сплотиться, чтобы прекратить войну! Верю, что вскоре каждый ребенок вместе со всей Украиной будет праздновать победу. Дети ― будущее свободной Украины. Дети должны расти счастливыми!

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Марина Боржемская, ведущая проекта «Щасливі за сім днів»:

Дети ― это слово, которое вызывает радость и слезы. Сегодня Международный день защиты детей, день нашего будущего, нашего продолжения, силы и смысла жизни. К сожалению, наши дети будут носить статус «дети войны». Как страшно и невозможно это звучит в 2022! Сколько мы говорили с ветеранами и думали: что будет, когда последний очевидец страшной Второй мировой войны умрет? Мы будем знать все только из книг и документальных лент! До 24 февраля ребенком войны был человек, которому на время окончания Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, было менее 18 лет. Сейчас свидетелями войны становятся уже наши дети. Незащищенные, уязвимые, открытые. Они только начинают жить и понимать окружающий мир.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли более 242 детей, 440 ранены. «Дети» ― именно такая надпись была возле театра в Мариуполе, когда на него сбросили бомбу. «Дети» ― именно такие надписи были на автомобилях, которые пытались эвакуироваться из мест боевых действий и оккупированных городов. И именно такие авто расстреливали оккупанты, не смотря, кто внутри. Дети ― те, кого мы должны защищать в этом мире и за кого каждая мать готова отдать свою жизнь. И страшно, что даже отдавая жизнь, ты можешь не спасти своего ребенка.

Мы боремся за наших детей и не остановимся, пока победа не будет звучать по всей Украине. Пока «Украина победила!» не будет кричать весь мир. Я верю, что наши дети смогут побороть все страхи, которые им пришлось узнать эти страшные 98 дней. Они смогут верить в добро, радоваться прогулкам в парках и не спрашивать маму, нужно ли бежать в подвал, когда услышат пассажирские мирные самолеты, которые вернутся в наше воздушное пространство. Слава нашим героям и нашей Украине!

Светлана Арефния, эксперт программы «Допомога психолога»:

Психолог Светлана Арефния подготовила авторское стихотворение, посвященное детям.

То є ― крила батьків!

Любов і надія назавжди!

За них ми готові життя віддавати,

Захищаючи країну відважно!

Дітей не буває своїх і чужих,

Дитина — це Янгол і світло,

Вона потребує любові і ласки,

Ніколи не бути вбитою…

Ми плачемо всі,

Про вже янголят,

Які опинились на небі,

Тому що наш ворог,

Не маючи прав,

Зачинив життям їхнім двері.

Ми любимо Вас, наші рідненькі діти,

Даруйте нам знов свої крила,

А ми збережемо Вас від біди,

Лише в єдності вся наша сила!

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