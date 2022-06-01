Когда день защиты детей в Украине? Поздравления в стихах
Когда день защиты детей? Каждый год, 1 июня празднуют Международный день защиты детей. Основной целью данного праздника является напоминание обществу не забывать о важности прав ребенка. Чтобы люди не забывали, что у детей тоже есть права и их нужно уважать для формирования справедливого, честного, гуманного и благополучного общества.
Когда день защиты детей в Украине?
Официально в мире, праздник впервые начали отмечать в 1950 году — 72 года назад. В ноябре 1949 года в Париже был учрежден праздник ко дню защиты детей по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Но, в Украине, День защиты детей начали официально отмечать только в 1998 году.
В день защиты детей принято уделить особое внимание своему ребенку. Часто детям дарят игрушки, водят их в парки, покупают желаемое и сладости. Правительство может принимать новые законы, связанные с правами защиты детей. Не стоит забывать о том, что дети дарят нам новую жизнь, наполненную новыми ощущениями, большим количеством улыбок и открытий. Да и каждый взрослый в душе всегда остается ребенком, и очень важно уметь сохранить в себе этого маленького ребенка и все также уметь радоваться различным мелочам, на которые во взрослой жизни мы часто просто не реагируем.
Поздравления с Днем защиты детей
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Пусть будет побольше мира и добра,
Пусть жизнь будет радости полна,
Пусть сбываются все мечты,
Желаю в сердце теплоты!
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Пусть каждый день сбываются мечты,
Здоровья, везения тебе, тепла и доброты,
Пусть будет все о чем мечталось,
И все задуманное чтобы получалось!
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В этот день добра тебе желаю,
И очень крепко я тебя обнимаю,
Пусть исполняются желания,
И чтобы никогда не оставалась без внимания!
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В этот день тебя я поздравляю,
И искренне тебе желаю,
Чтобы всегда все было у тебя в порядке,
И чтоб дела по жизни шли лишь гладко!
Чтоб все задуманное получалось,
Чтоб все мечты твои сбывались,
Чтобы подарки тебе дарили,
И чтоб всегда очень сильно любили!