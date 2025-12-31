Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Когда колядовать, щедровать и засевать в Украине: даты 2025-2026 зимнего периода по новому календарю

31.12.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Тетяна Висоцька
Телеканал СТБ

С Новым годом 2026: новогодние поздравления от ведущих СТБ

 Какого числа колядуют, щедруют и засевают 2025-2026 года в Украине: точные даты
Телеканал СТБ

Что посмотреть на праздники: лучшая подборка новогодних фильмов от героинь «Холостяк-14»

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Что нельзя готовить на Новый год 2026, чтобы не разозлить Красную огненную Лошадь

 Різдво в Україні
Телеканал СТБ

Магия зимних праздников: как празднуют Новый год в разных странах мира и какие традиции существуют

 Какого числа колядуют, щедруют и засевают 2025-2026 года в Украине: точные даты
Телеканал СТБ

Новогодние поздравления от звезд сериалов СТБ: что пожелали популярные актеры

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Что приготовить на Новый год 2026: что должно быть на столе, чтобы задобрить Красную Огненную Лошадь
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить