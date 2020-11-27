«Кріпосна» повертається! Стартували зйомки нового сезону серіалу, який підкорив світ

Телеканал СТБ і FILM.UA Group розпочали зйомки третього сезону масштабної костюмованої драми «Кріпосна». Довгоочікувана прем’єра в ефірі СТБ відбудеться у 2021 році.

«СТБ завжди відрізнявся тим, що запускав проєкти, які викликали широкий резонанс і ставали подіями на телевізійному ринку. Сьогодні ми лідери не тільки в реаліті-жанрах, але і в серіальному напрямі, який віднедавна став стратегічним для каналу. Ми горді тим, що наші серіальні проєкти полюбилися в Україні і далеко за її межами, і в 2021 році плануємо не зменшувати обертів. Запуск зйомок нового сезону “Кріпосної”, нашого міжнародного хіта, це логічне продовження розвитку бренду СТБ і серіальної лінійки каналу. І ми готові вкотре дивувати наших глядачів і ставити нову планку ринку серіального контенту», ― коментує керівна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

У продовженні улюбленого серіалу глядачі дізнаються, які ще випробування доля приготувала для Каті Вербицької, чи залишився живим Андрій Жадан, як складеться життя вже знайомих героїв: Петра Червінського і Лариси, Наталі та Миколи Дорошенків, коваля Назара й Орисі, кухарки Павлусі, норовливої ​​Галі, жорстокого Якова та інших. А також побачать нових, не менш яскравих персонажів, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

«Новий сезон буде драматичним, на вістрі емоцій і з максимальною кількістю непередбачуваних поворотів. На глядачів чекають історії кохання, розслідування, соціального падіння та пошуки відповіді на запитання “Хто я?”. Жінки доведуть, що ніхто не має права заборонити їм бути щасливими, вони будуть відчайдушно боротися за свій вибір усупереч тиску суспільства і сім’ї. Відкрию трохи таємниці нового сезону. Рекомендую відразу ж звернути увагу на сімейну пару з вищого київського товариства ― Євгена і Рогніду Безусів (вони відіграють у Катиній долі важливу роль), а також на харизматичного київського бізнесмена Карпа Мальованого, який спробує завоювати серце неприступної Павлусі», ― розповідає шоуранерка серіалу Тала Пристаєцька.

Коментуючи головне запитання фанатів «Кріпосної» ― чи живий Жадан, Тала Пристаєцька зазначає, що в третьому сезоні буде достатньо харизматичних чоловіків, у яких захочеться закохатися. І одного з них зіграє зірка українського кіно Сергій Стрельников. Також в історії Каті Вербицької з’явиться зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Віктор Жданов.

Зйомки третього сезону «Кріпосної» триватимуть до весни і традиційно відбудуться в найкрасивіших історичних місцях України: Маріїнському палаці, Видубицькому і Михайлівському монастирях, Софійському соборі, садибі Качанівка, Міжнародному центрі культури і мистецтв та ін.

«Успіх перших сезонів “Кріпосної” ставить перед нами непросте виробниче завдання: не розчарувати очікування найвибагливішого глядача. Ми працюємо над тим, щоб знову здивувати шанувальників проєкту. Тримати марку непросто, ще складніше відповідати історичній правді в художній історії. Для зйомок на натурі ми обрали найкрасивіші з уцілілих місць, відповідних духові проєкту в усіх аспектах. А в павільйонах FILM.UA художня група вже будує декорації інтер’єрів другої половини ХІХ століття, які повністю передадуть атмосферу і побут тієї епохи: садиби, бали, міста, трактири і лавки», ― розповідає Андрій Ризванюк, виконавчий продюсер FILM.UA Group і проєкту «Кріпосна».

У третьому сезоні «Кріпосної» знімаються: Станіслав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Марк Дробот, Тарас Цимбалюк, Олеся Жураківська, Віктор Жданов, Максим Радугін, Сергій Стрельников, Софія Прісс, Федір Лавров, Аліна Коваленко та ін.

Режисер: Фелікс Герчиков.

Сценаристи: Ольга Кржечевська, Тала Пристаєцька, Олена Косенко, Аліса Ліндеман.

Оператор-постановник: Сергій Ревуцький.

Креативна продюсерка: Тала Пристаєцька.

Виконавчі продюсери: Наталя Никифорова, Андрій Ризванюк.

Генеральні продюсери: Віктор Мирський, Людмила Семчук.

Нагадаємо, після грандіозного успіху в ефірі СТБ «Кріпосна» продовжує завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проєкт нарівні з «Грою престолів» і тепер чекають на продовження. Далі серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продані в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки і в Балканські країни. Влітку цього року серіал було продано в Іспанію, і він став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася на каналі Divinity. А глядачі територій Північної Америки тепер можуть дивитися «Кріпосну» на VOD-сервісі Amazon Prime.

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