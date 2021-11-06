Тарас Цимбалюк показав закадрові фото 3 сезону «Кріпосної»
Серіал «Кріпона. Жадана любов» виходить на СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв коваля Назара, поділився ексклюзивними фото зі знімань.
Більше на тему: Коли я читала сценарій, у мене стискалося серце: Наталка Денисенко про свою героїню в серіалі «Кріпосна. Жадана любов»
Тарас Цимбалюк третій сезон поспіль грає Назара ― колишнього коваля-кріпака, який колись був закоханий у Катю. Він потрапив у пожежу, вижив і зустрів своє справжнє кохання ― Орисю. У серіалі «Кріпосна. Жадана любов» Орися вагітніє і народжує йому донечку Зоряну. До цього часу Назар здобуває волю і стає цеховим ковалем у Києві.
«Перший тиждень нової “Кріпосної” минув. Як вам новий сезон?» ― запитує актор у фанатів серіалу.
Він показав фото і відео зі знімань ― у різні пори року та в різних локаціях.
Також Тарас похвалився роликом із гримерки, де йому накладали легендарний грим ― шрами від страшних опіків.
У перших серіях нового сезону в домі Каті стається трагедія, і вона пов’язана з її найближчими — молодою мамою Орисею та Назаром.
Що трохи не зламало чесного коваля і яка доля чекає на героя Тараса Цимбалюка далі ― дивіться в нових серіях на телеканалі СТБ.
Переглянути цей допис в Instagram
Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет та опис серій
Не пропустіть з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ одразу дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катерина Вербицька та її друзі впораються з новими випробуваннями долі.