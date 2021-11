Тарас Цимбалюк показав закадрові фото 3 сезону «Кріпосної»

Серіал «Кріпона. Жадана любов» виходить на СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв коваля Назара, поділився ексклюзивними фото зі знімань.

Більше на тему: Коли я читала сценарій, у мене стискалося серце: Наталка Денисенко про свою героїню в серіалі «Кріпосна. Жадана любов»

Тарас Цимбалюк третій сезон поспіль грає Назара ― колишнього коваля-кріпака, який колись був закоханий у Катю. Він потрапив у пожежу, вижив і зустрів своє справжнє кохання ― Орисю. У серіалі «Кріпосна. Жадана любов» Орися вагітніє і народжує йому донечку Зоряну. До цього часу Назар здобуває волю і стає цеховим ковалем у Києві.

«Перший тиждень нової “Кріпосної” минув. Як вам новий сезон?» ― запитує актор у фанатів серіалу.

Він показав фото і відео зі знімань ― у різні пори року та в різних локаціях.

Також Тарас похвалився роликом із гримерки, де йому накладали легендарний грим ― шрами від страшних опіків.

У перших серіях нового сезону в домі Каті стається трагедія, і вона пов’язана з її найближчими — молодою мамою Орисею та Назаром.

Що трохи не зламало чесного коваля і яка доля чекає на героя Тараса Цимбалюка далі ― дивіться в нових серіях на телеканалі СТБ.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет та опис серій

Не пропустіть з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ одразу дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катерина Вербицька та її друзі впораються з новими випробуваннями долі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.