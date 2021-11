18 листопада на СТБ вийшли фінальні 23 і 24 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Глядачі активно переживали за долю Катерини Вербицької та обговорювали її життя в соцмережах. Така увага дала можливість серіалу «Кріпосна»-3 вибитися в лідери перегляду.

Більше на тему: Коли прем’єра 4 сезону легендарної драми «Кріпосна»

Учора глядачі телеканалу СТБ першими побачили фінальні серії третього сезону легендарної костюмованої драми ― «Кріпосна. Жадана любов». Упродовж трьох тижнів 11,2 млн українців (охоплення прем’єрних серій і повторів по аудиторії 4+, вся Україна) стежили за неймовірною історією кохання і разом з Катериною намагалися розгадати таємниці з минулого головних героїв.

«Кріпосна. Жадана любов» стала лідером слоту одразу по двох аудиторіях: комерційній 18–54 (рейтинг 3,08, частка 10,74) і «жінки 18–54» (рейтинг 4,79, частка 14,8); а також посіла друге місце по аудиторії «жінки 35–44» (рейтинг 3,71, частка 10,32).

Глядачів порадували тим, що вже розпочалися зйомки 4 сезону «Кріпосної», події якої розгортатимуться через 23 роки після попереднього сезону. Наразі всі подробиці тримають у таємниці, проте деякі актори зі старого складу все ж з’являться на екранах знову.

Серіал знімають:

Режисер ― Олексій Єсаков.

Сценаристи ― Ольга Кржечевська, Анна Гаршина, Олена Косенко, Аліса Ліндеман, Тала Пристаєцька.

Оператор-постановник ― Артем Васильєв.

Креативна продюсерка ― Тала Пристаєцька.

Виконавчі продюсери ― Наталія Никифорова, Андрій Ризванюк.

Генеральні продюсери ― Віктор Мирський, Людмила Семчук.

Більше на тему: «Кріпосна. Жадана любов» 23 і 24 серія: чим закінчився серіал

Подивитися онлайн весь 3 сезон «Кріпосної» можна на Київстар ТБ. На сайті СТБ всі серії будуть доступні для перегляду з лютого 2022. Стежте за подробицями на сайті та на каналі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.