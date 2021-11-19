18 ноября на СТБ вышли финальные 23 и 24 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Зрители активно переживали за судьбу Катерины Вербицкой и обсуждали ее жизнь в соцсетях. Такое внимание дало возможность сериалу «Крепостная»-3 выбиться в лидеры просмотра.

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Вчера зрители телеканала СТБ первыми увидели финальные серии третьего сезона легендарной костюмированной драмы «Кріпосна. Жадана любов». В течение трех недель 11,2 млн украинцев (охват премьерных серий и повторов по аудитории 4+, вся Украина) следили за поразительной историей любви и вместе с Катериной пытались разгадать тайны из прошлого главных героев.

«Кріпосна. Жадана любов» стала лидером слота сразу по двум аудиториям: коммерческой 18–54 (рейтинг 3,08, доля 10,74) и «женщины 18–54» (рейтинг 4,79, доля 14,8); а также заняла второе место по аудитории «женщины 35–44» (рейтинг 3,71, доля 10,32).

Зрителей обрадовали тем, что уже начались съемки 4 сезона «Крепостной», события которой будут происходить через 23 года после предыдущего сезона. Пока все подробности держатся в тайне, однако некоторые актеры из старого состава все же появятся на экранах снова.

Сериал снимают:

Режиссер ― Алексей Есаков.

Сценаристы ― Ольга Кржечевская, Анна Гаршина, Елена Косенко, Алиса Линдеман, Тала Пристаецкая.

Оператор-постановщик ― Артем Васильев.

Креативный продюсер ― Тала Пристаецкая.

Исполнительные продюсеры ― Наталья Никифорова, Андрей Ризванюк.

Генеральные продюсеры ― Виктор Мирский, Людмила Семчук.

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Посмотреть онлайн весь 3 сезон «Крепостной» можно на Київстар ТБ. На сайте СТБ все серии будут доступны для просмотра с февраля 2022 года. Следите за подробностями на сайте и канале СТБ.

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