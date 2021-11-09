Уникальность «Крепостной», был ли секс в Викторианской эпохе и мировая слава мелодрамы

С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ выходит 3 сезон драмы «Крепостная» производства StarLight Films и FILM.UA. Новые серии собирают у экранов миллионы зрителей остаются лидером в слоте. Настало время разобраться, в чем же уникальность «Крепостной» и что приносит сериалу мировую славу.

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Мировая слава «Крепостной»

«Крепостная» ― первый украинский телесериал, который завоевал мировую славу и показывается не только по ТВ, но и на стриминговых сервисах. Премьера сериала состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале СТБ, который по данным рейтингов стал лидером среди всех телеканалов Украины. С тех пор выход новых серий не давал шансов конкурентам отобрать внимание зрителя.

С 2019 года «Крепостная» быстро попала на телевидение других стран. Летом 2019 костюмированная драма вышла на польском TVP1. После этого право на показ купили Чехия, Литва, Казахстан, Россия, Белоруссия. Сериал показали в Словакии, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, на территории Латинской Америки и в Балканских странах.

Летом 2020 года «Крепостная» стала первой украинской многосерийной драмой, приобретенной испанским телеканалом. Премьера прошла в декабре на канале Divinity. В Северной Америке сериал можно смотреть онлайн на VOD-сервисе Amazon Prime. А в феврале 2021 года он вышел в Японии.

В чем же феномен «Крепостной»?

Период середины 19 века, который отражает «Крепостная», глубоко поражает всех зрителей. В мире в это время царила Викторианская эпоха с ее идеями, достижениями и модой. К Российской империи все доходило медленнее и с трансформациями ― их мы видим на экранах. В новом сезоне «Кріпосна. Жадана любов» в центре сюжета ― кардинальные перемены в общественном сознании и жизни, а не судьба Кати Вербицкой. Она теперь лишь винтик, который влияет на мир ― как коррумпированные чиновники, благочестивые монахини или бывшие крепостные, которые себя выкупают и строят финансовые империи. Теперь их бывшим хозяевам приходится одалживать у них денег на жизнь. «Крепостная» передает в полной мере атмосферу, где женщины в плотно зашнурованных корсетах, а мужчины в сюртуках являлись нормой, а не чем-то необычайным. Порядки тех времен вызывают сумасшедший интерес, потому что являются совершенно экзотичными для нынешнего зрителя.

Создатели сериала по крупицам собирали основы быта, этикета, порядка и образа жизни тогдашних панов и крепостных, и это уникальная возможность заглянуть в прошлое.

Зритель увидел в сериале самые разные аспекты жизни украинского общества середины 19 века, что и делает этот фильм таким увлекательным. Большая индустрия развлечений для высших кругов, включая балы, театры, литературу, искусство, музыку и оперу, — показана наравне с сельскими ярмарками и шинками. Десятки локаций, километры ткани и массовки в соответствующих образах — лишь малая часть проделанной работы над мелодрамой. К примеру, для Катерины отшито 9 уникальных платьев. А вот для новой героини Рогнеды — 11 эксклюзивных нарядов. Платья брались напрокат, шились на заказ и переделывались из образов прошлых сезонов.

Сериал «Кріпосна. Жадана любов» — о мечтах, страсти и планах главных героев, чей темперамент принципиально отличается от тогдашних устоев. Если 2 сезон можно назвать этапом взросления, то в третьем мы видим уже зрелых героев и сюжет, наполненный недетскими чувствами и переживаниями. Поначалу это может сбивать с толку, но в то же время более прямо показывает развитие персонажей. Режиссеру Феликсу Герчикову и шоураннеру Тале Пристаецкой не пришлось жертвовать жизнями полюбившихся героев ради сентиментального китча. Жадан жив. А это главный вопрос, волновавший поклонников почти два года. Но создатели сериала не без греха. Утраты в сюжетных линиях будут. И в этот раз это не возлюбленный Катерины.

Может ли секс быть более чувственным, чем в кино о Викторианской эпохе?

Чувства везде одинаковые. И легендарная драма демонстрирует открытую любовь своих героев. Любовь и сексуальность неразрывно связаны. Взрослая Катя открыто проявляет себя в своих порывах. Создатели сериала показали больше раскрытых чувств. Наличие постельных сцен доказывает высокий эстетический уровень кинематографа. А именно их качество и послевкусие, что не пошлит историю. Забегая наперед, таких сцен в новом сезоне будет достаточно. А вот кто в них окажется — смотрите сами.

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Не пропустите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катерина Вербицкая и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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