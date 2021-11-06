Тарас Цымбалюк показал закадровые фото 3 сезона «Крепостной»

Сериал «Кріпона. Жадана любов» выходит на СТБ с понедельника по четверг в 20:15. Украинский актер Тарас Цымбалюк, который сыграл кузнеца Назара, поделился эксклюзивными фото со съемок.

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Тарас Цымбалюк третий сезон подряд играет Назара ― бывшего крепостного кузнеца, который когда-то был влюблен в Катю. Он попал в пожар, выжил и встретил свою настоящую любовь ― Орысю. В сериале «Кріпосна. Жадана любов» Орыся беременеет и рожает ему дочь Зоряну. До этого времени Назар получает свободу и становится цеховым кузнецом в Киеве.

«Первая неделя новой “Крепостной” прошла. Как вам новый сезон?» ― спрашивает актер у фанатов сериала.

Он показал фото и видео со съемок сериала ― в разные поры года и в разных локациях.

Также Тарас похвастался роликом из гримерки, где ему накладывали легендарный грим ― шрамы от страшных ожогов.

В первых сериях нового сезона в доме Кати случается трагедия, и она связана с ее самыми близкими ― молодой мамой Орысей и Назаром.

Что чуть не сломило честного кузнеца и какая судьба ждет героя Тараса Цымбалюка дальше ― смотрите в новых сериях на телеканале СТБ.

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Не пропустите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катерина Вербицкая и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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