1 ноября на СТБ состоялась премьера драмы «Кріпосна. Жадана любов». Герои сериала изменились: кто-то огрубел, кто-то стал более чутким, получил опыт, пережил трагедию, ― но никто уже не будет прежним в новом сезоне «Крепостной». Актриса Наталья Денисенко рассказала, что происходит с ее героиней Ларисой в 3 сезоне «Крепостной» в интервью «Теленеделе».

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Расскажите, как изменится ваша героиня в новом сезоне? Как сложится ее семейная жизнь с властным Петром Червинским?

Моя героиня в этом сезоне и Лариса, которую видели зрители в первых сериях, ― два разных человека. Как женщина с возрастом зреет, так и она превратится в мудрую женщину, которой придется пройти много испытаний. Когда я читала сценарий, у меня сжималось сердце, я даже плакала ― настолько серьезные потрясения ее ждут в новом сезоне. Я благодарна сценаристам, что они написали такую крутую роль. Обычно я играла красоток-соблазнительниц, а здесь действительно настоящая героиня, драматичная и глубокая. В общем, это будет другая Лариса, и мне самой очень интересно посмотреть, как в итоге у меня получилось все это воплотить. В отношениях с Петром будут кризисы, как и у всех пар. Это не будет сладкая любовная сказка, ведь в каждой семье есть конфликты и несостыковки. И у Ларисы с Петром тоже будет много недопонимания и даже очень серьезная драма.

Что лично вас, как женщину, роднит с Ларисой? И что у вас разного?

У нас с Ларисой есть схожая черта ― вспыльчивость. При этом героиня будет гасить конфликты, мне тоже это свойственно, но не так ярко.

Что было самым сложным для вас на съемках нового сезона?

Сложными оказались смены в Качановке. Туда добираться 4,5 часа, я снималась 12 часов и потом еще 4 часа возвращалась домой. Просто физически было тяжело. Но таких было буквально пару дней, а в целом я с удовольствием отыграла этот сезон.

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Вам пришлось чему-то учиться ради роли?

Ты всегда чему-то учишься, но в этом сезоне у меня не было необходимости нарабатывать особые навыки. Например, были сцены, в которых Лариса проходит прослушивание в театре. А мне же это знакомо, как находиться на театральной сцене и как играть. Хотя была интересная сложность. Мой муж Андрей Фединчик тоже играет в «Крепостной», и такого неоднозначного персонажа, который не нравится Ларисе. И режиссер говорит: «Андрей, ты должен сыграть так, чтобы Наталку от тебя тошнило». И действительно, было несколько таких моментов, когда мы играем сцену, а я смотрю на мужа и понимаю: это вообще другой человек, не могу на него смотреть! Вот такие интересные были нюансы.

Полный текст интервью с Натальей Денисенко читайте на страницах «Теленедели».

Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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