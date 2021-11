1 листопада на СТБ відбулася прем’єра драми «Кріпосна. Жадана любов». Герої серіалу змінилися: хтось огрубів, хтось став більш чуйним, здобув досвід, пережив трагедію, ― але ніхто вже не буде колишнім у новому сезоні «Кріпосної». Актриса Наталка Денисенко розповіла, що відбувається з її героїнею Ларисою в 3 сезоні «Кріпосної» в інтерв’ю «Теленеделе».

Розкажіть, як зміниться ваша героїня в новому сезоні? Як складеться її сімейне життя з вольовим Петром Червінським?

Моя героїня цього сезону і Лариса, яку бачили глядачі в перших серіях, ― дві різні людини. Як жінка з віком дозріває, так і вона перетвориться на мудру жінку, якій доведеться пройти багато випробувань. Коли я читала сценарій, у мене стискалося серце, я навіть плакала ― такі серйозні потрясіння на неї чекають у новому сезоні. Я вдячна сценаристам, що вони написали таку круту роль. Зазвичай я грала красунь-спокусниць, а тут справжня героїня, драматична та глибока. Загалом, це буде інша Лариса, і мені дуже цікаво подивитися, як у підсумку мені вдалося все це втілити. У стосунках з Петром будуть кризи, як і у всіх пар. Це не буде солодка любовна казка, адже в кожній сім’ї є конфлікти і нестикування. І в Лариси з Петром теж буде багато непорозумінь і навіть дуже серйозна драма.

Що особисто вас, як жінку, ріднить із Ларисою? І що у вас є різного?

У нас із Ларисою є схожа риса ― запальність. При цьому героїня гаситиме конфлікти, мені теж це властиво, але не так виражено.

Що було найскладнішим для вас під час знімання нового сезону?

Складними виявилися зміни в Качанівці. Туди їхати 4,5 години, я знімалася 12 годин і потім ще 4 години поверталася додому. Просто фізично було важко. Але таких було буквально кілька днів, а загалом я із задоволенням відіграла цей сезон.

Вам довелося чогось учитися заради ролі?

Ти завжди чогось навчаєшся, але цього сезону в мене не було необхідності напрацьовувати особливі навички. Наприклад, були сцени, де Лариса проходить прослуховування в театрі. А мені це знайомо, як бути на театральній сцені і як грати. Хоча була цікава складність. Мій чоловік Андрій Федінчик теж грає в «Кріпосній», і такого неоднозначного персонажа, який не подобається Ларисі. І режисер каже: «Андрію, ти маєш зіграти так, щоб Наталку від тебе нудило». І справді, було кілька таких моментів, коли ми граємо сцену, а я дивлюся на чоловіка та розумію: це взагалі інша людина, не можу на неї дивитися! Отакі цікаві були нюанси.

Повний текст інтерв’ю з Наталкою Денисенко читайте на сторінках «Теленедели».

