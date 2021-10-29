На телеканалі СТБ глядач побачить довгоочікуване продовження історії Каті Вербицької. Костюмована драма «Кріпосна» розповість про заборонене кохання та боротьбу за власне щастя. Кількість серій та графік їх виходу читайте в матеріалі.

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Продовження легендарного серіалу «Кріпосна. Жадана Любов» стартує на телеканалі СТБ вже у понеділок, 1 листопада, о 20:15. Це драматична історія про нещасну кріпосну Катерину Вербицьку, яка змушена боротися не лише за своє життя, а й за свободу, любов та щастя.

Загинув Андрій Жадан чи ні? Хто його вдарив ножем у церкві? Чи здобула свободу Катя? Які катастрофи потягло за собою її весілля в Червінці?

Серіал виходитиме з понеділка по четвер о 20:15. Глядачі побачать відразу дві серії легендарної історії! Подивитися серіал можна буде лише на каналі СТБ!

«Кріпосна» 3 сезон ― графік виходу серій

1 і 2 серії ― 1 листопада о 20:15

3 і 4 серії ― 2 листопада о 20:15

5 і 6 серії ― 3 листопада о 20:15

7 і 8 серії ― 4 листопада о 20:15

9 і 10 серії ― 8 листопада о 20:15

11 і 12 серії ― 9 листопада о 20:15

13 і 14 серії ― 10 листопада о 20:15

15 і 16 серії ― 11 листопада о 20:15

17 і 18 серії ― 15 листопада о 20:15

19 і 20 серії ― 16 листопада о 20:15

21 і 22 серії ― 17 листопада о 20:15

23 і 24 серії ― 18 листопада о 20:15

Грандіозна прем’єра нового сезону серіалу «Кріпосна» відбудеться у понеділок, 1 листопада. Не пропустіть 1 та 2 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

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