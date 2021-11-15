«Крепостная» 3 сезон: количество серий и график выхода
На телеканале СТБ состоялась премьера 3 сезона костюмированной драмы «Крепостная». В новом сезоне сериала разворачивается совсем иная история вокруг Кати, ее друзей и врагов. Узнайте количество серий и график выхода сериала «Крепостная» в материале.
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Легендарный сериал «Кріпосна. Жадана любов» вышел на телеканале СТБ с 1 ноября, в 20:15. Это драматическая история о судьбе крепостной Катерины Вербицкой, которая вынуждена бороться не только за свою жизнь, но и за свободу, любовь и счастье.
Какая судьба сложилась у Кати после свадьбы с Жаданом? Как их свадьба изменила жизнь в Нежине и в Киеве? И какие тайны поднялись из глубин десятилетий из-за столь громкого происшествия?
Сериал выходит с понедельника по четверг в 20:15. Зрители смогут посмотрет сразу по две серии легендарной истории! Посмотреть сериал можно будет только на канале СТБ!
«Крепостная» 3 сезон ― график выхода серий
- 1 и 2 серии — 1 ноября в 20:15
- 3 и 4 серии — 2 ноября в 20:15
- 5 и 6 серии — 3 ноября в 20:15
- 7 и 8 серии — 4 ноября в 20:15
- 9 и 10 серии — 8 ноября в 20:15
- 11 и 12 серии — 9 ноября в 20:15
- 13 и 14 серии — 10 ноября в 20:15
- 15 и 16 серии — 11 ноября в 20:15
- 17 и 18 серии — 15 ноября в 20:15
- 19 и 20 серии — 16 ноября в 20:15
- 21 и 22 серии — 17 ноября в 20:15
- 23 и 24 серии — 18 ноября в 20:15
Онлайн сериал «Кріпосна. Жадана любовь» доступен на сервисе «Київстар ТБ». 1 ноября в библиотеке «Київстар ТБ» появились два предыдущих сезона сериала «Крепостная», каждый из которых состоит из 24 эпизодов. Серии нового, третьего, сезона уже доступны на платформе сразу после ТВ-премьеры в эфире СТБ.
«Київстар ТБ» ― это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Она доступна на пяти разных устройствах: со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. Приложение «Київстар ТБ» доступно для всех операторов мобильной связи в Украине.
Все новые серии сериала «Крепосная» выходят на канале СТБ по будням кроме пятницы. Не пропустите новые серии «Крепостняа»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.