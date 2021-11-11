1 ноября на СТБ состоялась премьера драмы «Кріпосна. Жадана любов». Миллионы зрителей собираются у экранов, чтобы стать свидетелями развития истории, завоевавшей славу во многих странах мира. Красота, любовь и страсть на фоне кардинальных социальных перемен — элементы успешного украинского продукта. Однако самое интересное всегда остается за кадром.

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В эфир вышли серии, которые рассказывают о том, как главная героиня Катерина Жадан узнала о настоящем прошлом и нынешнем своего супруга. Он далек от образа благодетеля, который своим честным трудом выкупил себя, тетушку и многих других из крепостных. В его владении десятки публичных домов, с которых еженедельно посыльный собирает прибыль. Несмотря на клятву покончить с этим делом, Катя не находит в себе сил простить мужа. Остается только бежать, дабы не оказаться привязанной к металлической койке в психиатрической больнице.

Рядом оказывается прогрессивная девушка Ольга Родзевич, которая противостоит всем устоям общества. Новый герой Стефан Яблоневский понимает, что его жажда мести борется с чувствами. Двое приходят на помощь и стараются спрятать Катю. Однако накануне всего происходящего Назар поддается влиянию господина Жадана и искренне в своих побуждениях вступает в драку со Стефаном.

Сцена драки вышла довольно эффектной и убедительной. А все благодаря тому, что травмы оказались реальными. Профессионализм актеров зачастую заставляет их проживать роль на все 100%. Так было и на съемках «Крепостной». Трюки, выполняемые не каскадерами, а самими актерами, закончились переломом носа. Об этом с улыбкой вспоминает Тарас Цымбалюк.

«На съемках этого сезона больше всего запомнилось, как мне сломали нос… Снимали драку моего героя и персонажа Сергея Стрельникова. Удар получился более реальным, чем предполагался. Так бывает: кажется, что сцена простая, но когда к ней приступаешь, неожиданно всплывают подводные камни. Вдруг оказывается, что все не так уж и просто. В итоге я на неделю выпал из съемочного процесса».

Все трюки Тарас старается выполнять сам. Хотя порой это бывает небезопасно. И без предупреждений съемочной группы не обходится.

«Стараюсь все делать самостоятельно. В первом сезоне бегал на пожаре, хотя меня и отговаривали. Обычно я делаю то, что безопасно, или то, что умею хорошо», — признается актер.

Горбинка на носу Тараса придает актерскому образу еще больше мужественности. Однако получена она была точно не в результате съемок: «Это моя родная горбинка (смеется). Нос сросся, теперь все в порядке».

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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