1 листопада на СТБ відбулася прем’єра драми «Кріпосна. Жадана любов». Мільйони глядачів збираються біля екранів, щоб стати свідками розвитку історії, яка здобула славу в багатьох країнах світу. Краса, кохання і пристрасть на тлі кардинальних суспільних змін ― елементи успішного українського продукту. Однак найцікавіше завжди залишається за кадром.

Більше на тему: «Кріпосна» 3 сезон: кількість серій та графік виходу

В ефір вийшли серії, які розповідають про те, як головна героїня Катерина Жадан дізналася про справжнє минуле та сьогодення свого чоловіка. Він далекий від образу благодійника, який своєю чесною працею викупив себе, тітоньку та багатьох інших з кріпаків. У його володінні десятки борделів, з яких щотижня посильний збирає прибуток. Незважаючи на обіцянку покінчити з цією справою, Катя не знаходить сил пробачити чоловікові. Залишається тільки тікати, щоб не опинитися прив’язаною до металевого ліжка в психіатричній лікарні.

Поруч із нею прогресивна панянка Ольга Родзевич, яка протистоїть усім засадам суспільства. Новий герой Стефан Яблоневський розуміє, що його жага помсти бореться з почуттями. Двоє приходять на допомогу і намагаються сховати Катю. Однак напередодні всього, що відбувається, Назад піддається впливу пана Жадана і щиро у своїх намірах вступає в бійку зі Стефаном.

Сцена бійки вийшла доволі ефектною і переконливою. А все завдяки тому, що травми виявилися реальними. Професіоналізм акторів змушує їх проживати роль на всі 100%. Так вийшло і на зйомках «Кріпосної». Трюки, які виконують не каскадери, а самі актори, закінчилися переломом носа. Про це з усмішкою згадує Тарас Цимбалюк.

Усі трюки Тарас намагається виконувати сам. Хоча часом це небезпечно. І без попереджень знімальної групи не обходиться.

Горбинка на носі Тараса надає акторовому образу ще більше мужності. Однак отримано її точно не в результаті знімань: «Це моя рідна горбинка (сміється). Ніс зрісся, усе гаразд…».

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

Дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ відразу дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катя та її друзі впораються з новими випробуваннями долі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.