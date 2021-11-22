Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Тест: Хто ти із серіалу «Кріпосна»

22.11.2021

 У четвер, 18 листопада, на телеканалі СТБ вийшли фінальні серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов», в якій витончено переплелися драма, інтриги, кохання та неймовірна культура і дух 19 століття. З деякими героями серіалу довелося попрощатися, а деякі з’являться в новому 4 сезоні «Кріпосної». Глядачі емоційно прийняли старт 3 сезону «Кріпосної» і ще більше переживали у фіналі. Хто з героїв найбільше запав у душу? А на кого ви хотіли б бути схожими? Може, ви вже як один із персонажів «Кріпосної»? Пройдіть тест, перевірте, чия доля вам ближча, і виграйте приз від Київстар ТБ.

Більше на тему: Коли прем’єра 4 сезону легендарної драми «Кріпосна»

Читайте, чим закінчився серіал «Кріпосна. Жадана любов».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send