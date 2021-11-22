Тест: Хто ти із серіалу «Кріпосна»
22.11.2021
У четвер, 18 листопада, на телеканалі СТБ вийшли фінальні серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов», в якій витончено переплелися драма, інтриги, кохання та неймовірна культура і дух 19 століття. З деякими героями серіалу довелося попрощатися, а деякі з’являться в новому 4 сезоні «Кріпосної». Глядачі емоційно прийняли старт 3 сезону «Кріпосної» і ще більше переживали у фіналі. Хто з героїв найбільше запав у душу? А на кого ви хотіли б бути схожими? Може, ви вже як один із персонажів «Кріпосної»? Пройдіть тест, перевірте, чия доля вам ближча, і виграйте приз від Київстар ТБ.
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Читайте, чим закінчився серіал «Кріпосна. Жадана любов».
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