Крепостная 4 сезон

В Украине полным ходом идут съемки 4 сезона сериала «Крепостная», которым занимаются СТБ и FILM.UA Group. В продолжении исторической драмы с жизненными проблемами столкнутся уже дети Кати, Червинского, Назара и других героев. Новый режиссер проекта Алексей Есаков рассказал изданию «Новое Время», каких перемен стоит ожидать поклонникам сериала. Подробности ― в материале.

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Производтсвом сериала занимаются СТБ и FILM.UA Group, режиссером стал Алексей Есаков. Сценаристы «Крепостной»-4 — Ольга Кржечевская, Анна Гаршина, Елена Косенко, Алиса Линдеман и Тала Пристаецкая.

Оператор-постановщик — Артем Васильев, креативный продюсер — Тала Пристаецкая, исполнительные продюсеры — Наталья Никифорова и Андрей Ризванюк. Генеральные продюсеры — Виктор Мирский и Людмила Семчук.

Как начнется четвертый сезон «Крепостной»?

Контрастно. Начнется со знакомства с главным героем — сыном Кати — Янушем. В знакомство мы входим динамично. У Януша есть цель — понять, кто же он на самом деле, желание получить ответы на многие вопросы. Он понимает, что до сих пор сам не знает по-настоящему, кто же он — Януш Яблоневский. Динамичное повествование сменится на любимую всеми Червинку — поместье Петра Червинского. Здесь будут настроение и атмосфера совершенно другие. Та свежая и стремительная энергия, с которой мы запрыгиваем в историю с первой сцены, резко и контрастно сменяется на тяжелую атмосферу Червинки 25 лет спустя. Не буду раскрывать все секреты, но есть поводы не для веселого настроения. Во время съемок этих сцен не было веселого оператора, динамично бегающего за героями.

Чего больше в 4-м сезоне «Крепостной»: динамичных приключений или драматических размышлений?

Четвертый сезон «Крепостной» самый взрослый, драматичный и непростой. Не могу сказать тяжелый, но очень непростой. Поднимаются важные темы внутри семьи, внутри поколений, внутри личности многих персонажей, в которых мы вместе со зрителями будем очень глубоко погружаться и копаться в их внутреннем «я». Но в любом случае, это в какой-то мере сказка, приключение, детектив и даже экшн. Мы много над чем дадим зрителю подумать, а между важными и сложными вопросами, которые мы поднимем, дадим зрителю и выдохнуть, и развлечься. Поэтому будет достаточное количество эмоциональных горок.

Откуда берется экшн в исторической мелодраме?

В первую очередь, от героев. Они молодые, решительные, с серьезным настроением к переменам и острым чувством справедливости, готовые бороться за свое будущее. Атмосфера пронизана революционным духом, они двигаются вперед, а мы только то и делаем, что успеваем за ними с камерой (смеется. — Прим. ред.).

В новом сезоне также будут пустые общие планы. Расскажите о них.

Пустые общие планы — это часть нашей стилистики. История о маленьком человеке в огромном мире. Так наш креативный продюсер и создатель проекта «Крепостная» Тала Пристаецкая назвала свои ощущения от материала. За это я ей очень благодарен. Она доверилась мне, не навязывала какие-либо стилистические решения или рамки. Тала почувствовала мою любовь к проекту, заложила в меня основы и тот дух, которым пропитана история, а после отправила в вольное плаванье с лучшим посылом, который может быть направлен режиссёру создателем истории: «Алексей, творите».

Еще до съемок мы начали вырабатывать стилистику. И мне очень радостно, что Тала приняла и почувствовала моё видение. Атмосфера этого сезона будет другой. Пустые общие планы, про которые вы говорите — это лишь один из инструментов, который будет напоминать нам о том, как одиноки и слабы даже самые сильные герои в момент, когда оказываются наедине с настоящими сложностями и проблемами.

У вас довольно динамичная манера съемки.

Это правда (улыбается. — Прим. ред.). Но она идет от смысла. У меня никогда камера сама по себе не заживет отдельной от героев и сцены жизнью. Она должна «дышать» в ритм с эмоциональным составляющим сцены. Если это не так — значит, тому есть объяснение. Есть сцены, где движение камеры, наоборот, работает на контрасте с происходящим внутри сцены, это также зачастую помогает нам усилить желаемый эффект. Для меня важна эстетика кадра и то, как камера подчеркивает эмоциональное состояние героев.

На тарелке четвертого сезона вы вспомнили о напутствии своего дедушки: «Если что-то делаешь, то делай это либо хорошо, либо не делай вообще. Давайте работать!» Какими еще кредо вы руководствуетесь по жизни и в работе?

Я по жизни в принципе иду с цитатами от дедушки (улыбается. — Прим. ред). Он в меня столько всего заложил. Это одна из самых главных мыслей, которую вы привели в пример. Также из важных: «Сначала думай, а потом делай» и «Сначала думай, а потом говори». Вроде так просто и ничего нового, но часто мы действуем наоборот, а потом разгребаем последствия. Так что лучше просто не забывать порядок действий.

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