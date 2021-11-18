18 ноября на СТБ вышли финальные 23 и 24 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Жадан рассказывает историю своей жизни и называет причину смерти Веры. Что случится с Катей? С кем она свяжет свою судьбу в конце сериала? О чем 23 и 24 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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Катя застает Жадана при попытке убить Макарову и заставляет рассказать всю правду о Вере. Безус узнает, что его жена в борделе переспала с половиной высокопоставленных чиновников Киева. Карпо и Павлина наконец-то определяются с чувствами друг к другу, а Ольга и Назар понимают, чего хотят от жизни.

«Крепостная» 3 сезон 23 и 24 серии ― обзор и сюжет

Жадан рассказывает свою историю. На службе у Громыко он познакомился с Макаровой ― его любовницей. Когда бандит хотел отойти от дел и продал активы, переведя в золото, жена убила его и хотела убить Макарову, жизнь которой спас Жадан в обмен на все деньги Громыко.

После этого они открыли первый бордель в доме, который покупал Громыко. Постепенно Жадан скупал или открывал другие. Когда он заработал достаточно, попытался посвататься к Вере, но узнал, что она уже вышла замуж. Он задумал подставить женщину так, чтобы Гнаткевич бросил ее и она вернулась к нему. Именно поэтому прислал записку с ножом, подаренным ему Верой.

Вера из последних сил заставила себя прийти в бордель, переодеться и сфотографироваться с Безусом, который должен был отпустить Гнаткевича. Однако, когда Безус ушел, у Жадана был очень короткий разговор с Верой, который изменил всю дальнейшую жизнь. Он предложил ей быть с ним, но в ответ Вера обозвала Жадана самыми отвратительными словами, попыталась оттолкнуть и убежать. Случайно между ними оказался нож, который она принесла с собой, и девушка напоролась на него, отбиваясь от Андрея. Мадам Макарова все видела, пришла первая и прикрыла Жадана перед Безусом, назвав это самоубийством. А ответственность за это Безус повесил на Гнаткевича. Жадан долгое время пытался искупить вину, он выкупил поместье отца Веры и оставил его с дополнительным содержанием.

Катя, услышав историю, требует от Жадана сознаться, и тот чуть не убивает ее. А проснувшаяся в это время Ярина пытается отравить Катю и Макарову.

В это время пристыженный Безус похищает часть сокровищ и денег семьи и звет редактора «Вестника» на мост, где тот видит, как статский советник якобы бросается вниз. Однако Рогнеда ни на миг не верит в это на следующий день, когда жандармы обнаруживают раздутое тело.

Назар и Ольга собираются пожениться, как только пройдет траур по Орысе. А Павлина бросает Карпа после того, как тот с подачи невесток обвиняет ее в пожаре.

Стефан добирается до имения Жадана как раз в тот момент, когда собираются убить Катю и Макарову. Женщинам удается справиться с Яриной, в то время как мужчины устраивают драку. Жадан трагически гибнет, и Катя его оплакивает.

После того, как Гнаткевича официально оправдывают, он отбывает в Польшу. Катя собирается снова в Пруссию ― продолжать обучаться медицинскому делу. Все деньги Жадана она передает благотворительному фонду, который будет оплачивать больницу купца, а руководить — Ольга.

Натали на улицах Киева встречает девушку, похожую на Оксану, и ее жизнь меняется ― она наконец уверовала.

Назар бросает Ольгу, потому что он бывший крепостной и не может быть у нее на попечении. Кузнец собирается открыть собственное дело. Он позволяет Ольге видеться с Зоряной, однако дает понять, что отношениям конец.

Стефан просит Катю сопровождать ее, но она открывает тайну, что беременна. Захочет ли он быть с ней при таких обстоятельствах? Карпо устраивается к Кате кучером, чтобы быть с Павлиной.

Рогнеда выкупает бордель и полностью меняет там правила. А Макарова, оказывается, все это время прятала дочь у монахинь.

Безус меняет внешность и собирается отплыть в Новый свет.

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Video: «Кріпосна. Жадана любов» 23 и 24 серия: Чем закончился сериал Крепостная 3 сезон – сюжет 23 и 24 серий от 18.11.2021. Чем закончилась Крепостная 3 сезон? Что было в двадцать третьей и двадцать четвертой сериях сериала Крипосна 3 сезон.

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 23 и 24 серия: Чем закончился сериал Крепостная 3 сезон – сюжет 23 и 24 серий от 18.11.2021. Чем закончилась Крепостная 3 сезон? Что было в двадцать третьей и двадцать четвертой сериях сериала Крипосна 3 сезон.

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