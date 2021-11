18 листопада на СТБ вийшли фінальні 23 і 24 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Жадан розповідає історію свого життя і називає причину смерті Віри. Що станеться з Катею? З ким вона пов’яже свою долю наприкінці серіалу? Про що 23 і 24 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Катя застає Жадана за спробою вбити Макарову і змушує розказати їй усю правду про Віру. Безус дізнається, що його дружина в борделі переспала з половиною високопосадовців Києва. Карпо і Павлина нарешті визначаються з почуттями одне до одного, а Ольга та Назар розуміють, чого хочуть від життя.

«Кріпосна» 3 сезон 23 і 24 серії ― огляд і сюжет

Жадан розповідає Каті свою історію. На службі в Громика він познайомився з Макаровою ― його коханкою. Коли бандит хотів відійти від справ і продав активи, перевівши в золото, дружина вбила його і хотіла вбити Макарову, життя якої врятував Жадан в обмін на всі гроші Громика.

Після цього вони відкрили перший бордель у будинку, який купував Громико. Поступово Жадан скуповував або відкривав інші. Коли він заробив достатньо, то спробував посвататися до Віри, але дізнався, що вона вже вийшла заміж. Він задумав підставити жінку так, щоб Гнаткевич покинув її і вона повернулася до Жадана. Саме тому надіслав записку з ножем, який йому подарувала Віра.

Віра заледве змусила себе прийти до борделю, переодягтися і сфотографуватися з Безусом, який за це мав відпустити Гнаткевича. Проте, коли Безус пішов, Жадан мав дуже коротку розмову з Вірою, яка змінила все подальше життя. Він запропонував їй бути з ним, проте у відповідь Віра обізвала Жадана найогиднішими словами і спробувала відштовхнути й утекти. Випадково між ними опинився ніж, який вона принесла з собою, і дівчина нахромилася на нього, пручаючись від Андрія. Мадам Макарова все бачила, прийшла перша і прикрила Жадана перед Безусом, назвавши це самогубством. А відповідальність за це Безус повісив на Гнаткевича. Жадан довгий час намагався загладити провину, викупив маєток Віриного батька і залишив його з додатковим утриманням.

Катя, почувши цю історію, вимагає від Жадана зізнатися, і той ледве не вбиває її. А Ярина, яка саме прокинулася, намагається отруїти Катю і Макарову.

Тим часом присоромлений Безус краде частину коштовностей і грошей сім’ї і кличе редактора «Вісника» на міст, де той бачить, як статський радник нібито кидається вниз. Проте Рогніда ні на мить не вірить у це наступного дня, коли жандарми знаходять у річці набрякле тіло.

Назар та Ольга хочуть побратися, щойно мине жалоба за Орисею. А Павлина кидає Карпа після того, як той з подачі невісток звинувачує її в пожежі.

Стефан добирається до маєтку Жадана якраз у той момент, коли збираються вбити Катю і Макарову. Жінкам вдається здолати Ярину, у той час як чоловіки зчиняють бійку. Жадан трагічно гине, і Катя його оплакує.

Після того, як Гнаткевича офіційно виправдовують, він відбуває до Польщі. Катя збирається знову до Пруссії продовжувати навчатися медичної справи. Усі гроші Жадана вона передає благодійному фонду, який оплачуватиме купцеву лікарню, а керуватиме ― Ольга.

Наталі на вулицях Києва зустрічає дівчину, схожу на Оксану, і її життя змінюється ― вона нарешті увірувала.

Назар кидає Ольгу, бо він колишній кріпак і не може бути у неї в приймах. Коваль збирається почати власну справу. Він дозволяє Ользі бачитися із Зоряною, проте дає зрозуміти, що стосункам кінець.

Стефан просить Катю супроводжувати її, проте вона відкриває таємницю, що вагітна. Чи захоче він бути з нею за таких умов? Карпо влаштовується до Каті кучером, щоб бути з Павлиною.

Рогніда викуповує бордель і повністю змінює там правила, а Макарова, виявляється, весь цей час переховувала доньку в монахинь.

Безус змінює зовнішність і збирається відплисти у Новий світ.

