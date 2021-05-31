До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни – новий сезон легендарного проєкту «Україна має талант». Прем’єра грандіозного шоу в ефірі СТБ відбудеться цієї осені.

Команда проєкту починає 2-й етап кастингу і вирушає шукати таланти по всій Україні. Протягом місяця вона об’їде 8 міст, щоб особисто зустрітися з кожним, хто володіє будь-яким талантом і мріє продемонструвати його на всю країну.

Якщо ви хочете стати учасником легендарного проєкту, команда «Україна має талант» чекає на вас!

Графік 2 етапу всеукраїнського кастингу на «Україна має талант»:

5–6 червня – Київ

з 10:00 до 20:00

Телеканал СТБ (Василя Макуха, 1)

12–13 червня – Одеса

з 10:00 до 18:00

Velvet Young Dance Centre (вул. Пушкінська, 32)

17 червня – Полтава

з 10:00 до 18:00

Полтавський міський будинок культури (майдан Незалежності, 5)

19–20 червня – Харків

з 10:00 до 18:00

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва (вул. Пушкінська, 62)

19–20 червня – Львів

з 10:00 до 18:00

Палац культури ім. Гната Хоткевича (вул. Кушевича, 10)

21 червня – Чернівці

з 10:00 до 18:00

Центральний палац культури м. Чернівці (пл. Театральна, 5)

25–26 червня – Дніпро

з 10:00 до 18:00

Культурно-спортивний комплекс «Шинник» (просп. Богдана Хмельницького, 118-А)

27 червня – Запоріжжя

з 10:00 до 18:00

Запорізький обласний центр молоді (вул. Патріотична, 49)

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Просимо звернути увагу: якщо ви вже подавали заявку онлайн, вам не обов’язково особисто приходити на кастинг у містах. Усі надіслані онлайн-заявки дійсні й розглядаються командою проєкту.

У третій етап – телевізійні кастинги – будуть запрошені найяскравіші, найсильніші й найдивовижніші таланти з тих, хто подавав заявки онлайн або ж особисто прийшов на кастинг у своєму місті. На етапі телевізійних кастингів оцінювати таланти і визначати, хто стане учасником легендарного проєкту, буде зіркове журі.

Хто стане членами журі та ведучим грандіозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ оголосить незабаром.

Стежте за новинами про новий сезон на офіційних сторінках «Україна має талант»:

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* Нагадаємо, «Україна має талант» – це адаптація найуспішнішого світового формату «Got Talent». Проєкт створюється в більш ніж 60 країнах світу і понад 15 років є хітом телеперегляду.

Виробництво проєкту – StarLightProduction.

Студія № 3, керівниця – Єлизавета Гусєва.

Керівник проєкту – Анатолій Максимов («Танцюють всі!», Національний відбір на Євробачення та ін.).

Video: «Україна має талант» вирушає у всеукраїнський кастинг містами Інформація про кастинги на Україна має талант новий сезон в Україні 2021. У яких містах і коли кастинг Україна має талант новий сезон (2021)

Video: «Україна має талант» вирушає у всеукраїнський кастинг містами Інформація про кастинги на Україна має талант новий сезон в Україні 2021. У яких містах і коли кастинг Україна має талант новий сезон (2021)

Video: «Україна має талант» вирушає у всеукраїнський кастинг містами Інформація про кастинги на Україна має талант новий сезон в Україні 2021. У яких містах і коли кастинг Україна має талант новий сезон (2021)

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