«Україна має талант» отправляется во всеукраинский кастинг по городам
К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера грандиозного шоу в эфире СТБ состоится этой осенью.
Команда проекта начинает 2-й этап кастинга и отправляется искать таланты по всей Украине. В течение месяца она объедет 8 городов, чтобы лично встретиться с каждым, кто обладает каким-либо талантом и мечтает продемонстрировать его на всю страну.
Если вы хотите стать участником легендарного проекта, команда «Україна має талант» ждет вас!
График 2 этапа всеукраинского кастинга на «Україна має талант»:
5–6 июня – Киев
с 10:00 до 20:00
Телеканал СТБ (ул. Василия Макуха, 1)
12–13 июня – Одесса
с 10:00 до 18:00
Velvet Young Dance Centre (ул. Пушкинская, 32)
17 июня – Полтава
с 10:00 до 18:00
Полтавский городской дом культуры (майдан Независимости, 5)
19–20 июня – Харьков
с 10:00 до 18:00
Областной организационно-методический центр культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62)
19–20 июня – Львов
с 10:00 до 18:00
Дворец культуры им. Гната Хоткевича (ул. Кушевича, 10)
21 июня – Черновцы
с 10:00 до 18:00
Центральный дворец культуры г. Черновцы (пл. Театральная, 5)
25–26 июня – Днепр
с 10:00 до 18:00
Культурно-спортивный комплекс «Шинник» (просп. Богдана Хмельницкого, 118-А)
27 июня – Запорожье
с 10:00 до 18:00
Запорожский областной центр молодежи (ул. Патриотическая, 49)
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Просим обратить внимание: если вы уже подавали заявку онлайн, вам не обязательно лично приходить на кастинг в городах. Все отправленные онлайн-заявки действительны и рассматриваются командой проекта.
В третий этап – телевизионные кастинги – будут приглашены самые яркие, сильные и удивительные таланты из тех, кто подавал заявки онлайн или же лично пришел на кастинг в своем городе. На этапе телевизионных кастингов оценивать таланты и определять, кто станет участником легендарного проекта, будет звездное жюри.
Кто станет членами жюри и ведущим грандиозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ объявит совсем скоро.
Следите за новостями на официальных страницах «Україна має талант»:
* Напомним, «Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.
Производство проекта – StarLightProduction.
Студия № 3, руководитель – Елизавета Гусева.
Руководитель проекта – Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).