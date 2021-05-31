К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант». Премьера грандиозного шоу в эфире СТБ состоится этой осенью.

Команда проекта начинает 2-й этап кастинга и отправляется искать таланты по всей Украине. В течение месяца она объедет 8 городов, чтобы лично встретиться с каждым, кто обладает каким-либо талантом и мечтает продемонстрировать его на всю страну.

Если вы хотите стать участником легендарного проекта, команда «Україна має талант» ждет вас!

График 2 этапа всеукраинского кастинга на «Україна має талант»:

5–6 июня – Киев

с 10:00 до 20:00

Телеканал СТБ (ул. Василия Макуха, 1)

12–13 июня – Одесса

с 10:00 до 18:00

Velvet Young Dance Centre (ул. Пушкинская, 32)

17 июня – Полтава

с 10:00 до 18:00

Полтавский городской дом культуры (майдан Независимости, 5)

19–20 июня – Харьков

с 10:00 до 18:00

Областной организационно-методический центр культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62)

19–20 июня – Львов

с 10:00 до 18:00

Дворец культуры им. Гната Хоткевича (ул. Кушевича, 10)

21 июня – Черновцы

с 10:00 до 18:00

Центральный дворец культуры г. Черновцы (пл. Театральная, 5)

25–26 июня – Днепр

с 10:00 до 18:00

Культурно-спортивный комплекс «Шинник» (просп. Богдана Хмельницкого, 118-А)

27 июня – Запорожье

с 10:00 до 18:00

Запорожский областной центр молодежи (ул. Патриотическая, 49)

Больше по теме: Как зрители отреагировали на возвращение легендарного шоу «Україна має талант»

Просим обратить внимание: если вы уже подавали заявку онлайн, вам не обязательно лично приходить на кастинг в городах. Все отправленные онлайн-заявки действительны и рассматриваются командой проекта.

В третий этап – телевизионные кастинги – будут приглашены самые яркие, сильные и удивительные таланты из тех, кто подавал заявки онлайн или же лично пришел на кастинг в своем городе. На этапе телевизионных кастингов оценивать таланты и определять, кто станет участником легендарного проекта, будет звездное жюри.

Кто станет членами жюри и ведущим грандиозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ объявит совсем скоро.

Следите за новостями на официальных страницах «Україна має талант»:

сайт

инстаграм

фейсбук

youtube-канал

* Напомним, «Україна має талант» – это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом телесмотрения.

Производство проекта – StarLightProduction.

Студия № 3, руководитель – Елизавета Гусева.

Руководитель проекта – Анатолий Максимов («Танцюють всі!», Национальный отбор на Евровидение и др.).

Video: «Україна має талант» отправляется во всеукраинский кастинг по городам Информация о кастингах на Україна має талант новый сезон в Украине 2021. В каких городах и когда кастинг Україна має талант новый сезон (2021)

Video: «Україна має талант» отправляется во всеукраинский кастинг по городам Информация о кастингах на Україна має талант новый сезон в Украине 2021. В каких городах и когда кастинг Україна має талант новый сезон (2021)

Video: «Україна має талант» отправляется во всеукраинский кастинг по городам Информация о кастингах на Україна має талант новый сезон в Украине 2021. В каких городах и когда кастинг Україна має талант новый сезон (2021)

Читайте нас также в Viber и Telegram.