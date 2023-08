Америка голосує за Україну на “America’s Got Talent”!

Сьогодні у прямому ефірі “America’s Got Talent” відбувся виступ Олександра Лещенко та Magic Innovations, вночі o 3:00 за київським часом. Нагадаємо, відомий український хореограф Олександр Лещенко разом з найкращою українською мультимедійною студією Magic Innovations, нещодавно отримали 4 ТАК від суддів на шоу-талантів “America’s Got Talent”, створивши новий сумісний проект Hologram 4d cube show. Нове шоу українців вразило глядачів з усього світу спричинивши справжній бум у соцмережах. Відео з виступом набрало понад 15 мільйонів переглядів, а також десятки тисяч коментарів захоплення від глядачів. Цей виступ та чотири ТАК від журі надало команді квиток у прямі ефіри “America’s Got Talent”!

Три місяці тривала підготовка нового номера. Для прямих ефірів “America’s Got Talent” Лещенко та команда Magic Innovations створили спеціальний, ексклюзивний номер! Важливо, що зберегли унікальність проекту Hologram 4D cube show: поєднання голографічної реальності, хореографічної майстерності та цього разу в основу лягла історія, яка говорить про найактуальніше для України!

Олександр Лещенко поділився деталями створення номеру: “Незважаючи на те, що формат шоу “Америка Має Талант” розважальний, ми не можемо просто розважатись, та не піднімати важливі для нас теми! Нині для України важливі будь-які нагадування про те,що в нас коїться! Це складна, болюча тема. І ми, як творчі люди маємо інструмент, завдяки якому можемо та маємо доносити до людей інформацію! Але поєднати таку глибоку тему із форматом розважального шоу неймовірно складно. Тому ми обрали історію народної української казки “Котигорошко”, в якій є протистояння головного героя зі Змієм, котрий уособлює в собі зло, окупанта, який прийшов на нашу землю. А герой Котигорошко отримує силу від рідної землі, щоб побороти ворога! Але спершу в нього складний шлях, який він має подолати перш ніж зустрітись лицем до лиця із загарбником. Ліна Верес була авторкою ідеї адаптувати казку у шоу-номер, ми разом розписали сценарій. І вже потім разом із великою командою Magic Innovations під керівництвом Остапа Хитрука зробили величезний обсяг роботи для створення особливого номеру. Формат казки дає змогу зрозуміти проблематику усім слоям населення та будь-якої нації, а для нас це шанс підняти важливу тему українців для світу!”

Відео виступу у прямому ефірі AGT

Остап Хитрук креативний продюсер та власник мультимедійної студії говорить: “Команда Magic Innovations переосмислила стару українську казку “Котигорошко” та перетворила її на 3D голографічний перфоманс – сучасний та інноваційний, як рідна Україна. Ще одне внутрішнє завдання було показати якомога більше української культури, в елементах, об’єктах та символах. Але головна мета виступу – показати всьому світу сучасну ситуацію у якій знаходиться Україна, як мужньо борються наші люди і головне те, що Україна обов’язково переможе і стане квітучою сучасною Європейською країною.

Кожна анімаційна сцена несе у собі символи України: київські пагорби, українська хата, вишиванка, булава та звісно тризуб. Найбільш помітний символ, це звичайно – Україна мати з тризубом на щиті. Цікаво, що саме команда Magic Innovations були першими, хто вдягнув справжню статую у вишиванку та спроектували тризуб на щит ще у 2017 році, коли Євробачення відбувалось у Києві. До речі, ця величезна проекція отримала Гінес рекорд України, як найбільша проекція країни. Ще один важливий факт полягає у тому, що так співпало, що шоу Олександра Лещенка та Magic Innovations, які піднімають українську тематику на AGT покажуть саме у День прапора та День незалежності України! ”

Цього разу, для виступу у прямому ефірі, українська команда додала до голографічного кубу ще й LED-екрани та LED-підлогу, використовуючи anamorphic illusion эффект, щоб посилити ефект присутності та занурити глядача більше в історію номеру! Нове шоу набагато складніше за попереднє і над реалізацією працювало понад 30 спеціалістів. Команда впевнена, що українцям та американцям сподобається робота. Звичайно, робили фокус на американську аудиторію, але думка земляків для команди важлива!

Виступ Олександра Лещенко та Magic Innovations на “America’s Got Talent” відбувся у прямому ефірі 22-го серпня (ранок 23 серпня за київським часом). Тепер Америка впродовж доби буде голосувати за учасників півфіналу і 23-го серпня отримаємо результати голосування (ранок 24 серпня в Україні). Судді емоційно коментували номер, а Хайді Клум заговорила українською і сказала за виступ : «ДЯКУЮ»!

Чекаємо та закликаємо друзів у Америці голосувати та тримаємо кулаки за наших!

