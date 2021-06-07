Як пройшов перший кастинг проєкту «Україна має талант»

У суботу, 5 червня, в Києві стартував перший кастинг грандіозного проєкту «Україна має талант». Сотні учасників прийшли показати свої таланти в надії потрапити на велику сцену й розпочати шлях до слави. Журналістам STB.UA вдалося поспілкуватися з деякими учасниками й дізнатися, якими талантами вони готові підкорити суддів. Чим дивуватиме майбутній філософ, а також, який талант продемонструє колега Президента України Володимира Зеленського? Усі подробиці читайте в матеріалі.

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Vatra ― це фольклорний дует, у якому виступають дві сестрички ― Даша і Мирослава. Дівчата спеціально приїхали на кастинг з Рівного, навіть незважаючи на те, що попередньо відправили онлайн-заявку. Так сильно вони хочуть потрапити на шоу. На проєкті дует представить народну поліську пісню.

«Від проєкту ми чекаємо дуже багато позитивних емоцій. Та хотілося б показати й себе, свої таланти. Нині українська народна пісня виходить на новий світовий рівень, а наш дует якраз і пропагує українську культуру».

А ось 29-річний Адам на кастинг приїхав з Азербайджану. Майбутній пілот цивільної авіації представить суддям кілька композицій ― народні азербайджанські пісні, а також одну композицію з творчості Френка Сінатри.

«Я вирішив узяти участь у проєкті, щоб показати культуру Азербайджану. Мені хотілося б сприяти розширенню культурних відносин між Україною і моєю батьківщиною. Це моя мрія».

22-річна Ілона на кастинг приїхала з невеликого містечка ― Умані. Дівчина спеціально моніторила соціальні мережі, адже давно мріяла, щоб її улюблений проєкт повернувся на телеекрани.

«Буквально місяць тому я закінчила Академію естрадно-циркового мистецтва в Києві, тому цей проєкт для мене ― певний старт. Я дуже хочу пройти кастинг. Поки що налаштована позитивно, але трохи хвилююся, звичайно».

На кастинг «Україна має талант» приходять не тільки молоді виконавці, а й люди у поважному віці. Наприклад, нам вдалося поговорити з 61-річним Сергієм Івановичем. Чоловік уже вийшов на пенсію, проте не прагне сидіти на 16-му поверсі своєї квартири на Троєщині. Суддям він вирішив представити авторські пісні у власному виконанні, такі як «Стоматолог», «Капуста білоголова» та ін. Однак не піснею єдиною. Так, Сергій Іванович протягом кількох років знімається в кіно. У його архіві роботи з іменитими українськими акторами, співаками і навіть… з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Спробувати удачу на кастингу наважився і 21-річний Євген із Чернігова. Молодий чоловік вивчає філософію в університеті ім. Б. Грінченка.

«Взяти участь в «Україна має талант» ― моя дитяча мрія. І я дуже радий, що цей проєкт повертається. Для мене виграш ― не головне. Я дуже хочу познайомитися з іншими учасниками, знайти однодумців і, звичайно ж, повчитися у справжніх професіоналів».

Свої авторські вірші на кастингу проєкту «Україна має талант» вирішила представити й 21-річна Віка з Полтавської області.

«Взяти участь у проєкті я вирішила для того, щоб спробувати удачу. «Україна має талант» ― це колосальна можливість змінити своє життя. Я мрію працювати на радіо і видати свою збірку віршів. У мене вже був досвід участі в телевізійних проєктах, тому не дуже хвилююся. Я вважаю, що мої вірші можуть зачепити за живе кожного, хто їх почує. Думаю, мені є що сказати цьому світу».

Спробувати свої сили вирішила і 16-річна Ліля. Дівчинка професійно займається танцями і на кастингу продемонструвала номер авторської постановки.

«Від проєкту я очікую яскравих емоцій і неповторного досвіду. Та, незважаючи на те, що я сім років професійно займаюся танцями, зараз трохи хвилююся. Дуже хочу пройти далі і потрапити на прямі ефіри».

Іще один учасник ― 21-річний Влад ― на кастинг приїхав із невеликого села Романівка Черкаської області. Хлопець з самого дитинства мріяв потрапити на «Україна має талант» і спеціально для цього постійно моніторив інформацію на STB.UA. І щойно дізнався, що шоу повертається, відразу ж подав заявку. Однак «Україна має талант» ― не перший проєкт, у якому хлопець брав участь:

«Я брав участь у трьох передкастингах «Х-фактора» і з другого разу навіть потрапив на шоу. Я був дуже радий цьому. До того ж на проєкті я познайомився з суддями. І це був просто неймовірний досвід. Також я пройшов кастинг на німецьке шоу «Голос», проте через пандемію коронавірусу не зміг поїхати на зйомки. Сподіваюся, цього разу мені пощастить».

Video: Як пройшов перший кастинг проєкту «Україна має талант» Стартував перший кастинг грандіозного проекту Україна має талант. Чим дивуватиме майбутній філософ, і який талант продемонструє колега Президента України Володимира Зеленського? Інтерв'ю з учасниками кастингу - в матеріалі

Video: Як пройшов перший кастинг проєкту «Україна має талант» Стартував перший кастинг грандіозного проекту Україна має талант. Чим дивуватиме майбутній філософ, і який талант продемонструє колега Президента України Володимира Зеленського? Інтерв'ю з учасниками кастингу - в матеріалі

Video: Як пройшов перший кастинг проєкту «Україна має талант» Стартував перший кастинг грандіозного проекту Україна має талант. Чим дивуватиме майбутній філософ, і який талант продемонструє колега Президента України Володимира Зеленського? Інтерв'ю з учасниками кастингу - в матеріалі

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