Как прошел первый кастинг проекта «Україна має талант»

В субботу, 5 июня, в Киеве стартовал первый кастинг грандиозного проекта «Україна має талант». Сотни участников пришли показать свои таланты в надежде попасть на большую сцену и начать путь к славе. Журналистам STB.UA удалось пообщаться с некоторыми из участников и узнать, какими талантами они готовы покорить судей. Чем будет удивлять будущий философ, и какой талант продемонстрирует коллега Президента Украины Владимира Зеленского? Все подробности читайте в материале.

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Vatra ― это фольклорный дуэт, в котором выступают две сестрички ― Даша и Мирослава. Девушки специально приехали на кастинг из Ровно, даже несмотря на то, что предварительно отправили онлайн-заявку. Так сильно они хотят попасть на шоу. На проекте дуэт представит народную полесскую песню.

«От проекта мы ждем очень много положительных эмоций. Но хотелось бы показать и себя, свои таланты. Сейчас украинская народная песня выходит на новый мировой уровень, а наш дуэт как раз и пропагандирует украинскую культуру».

А вот 29-летний Адам на кастинг приехал из Азербайджана. Будущий пилот гражданской авиации представит судьям несколько композиций ― народные азербайджанские песни, а также одну композицию из творчества Фрэнка Синатры.

«Я решил принять участие в проекте, чтобы показать культуру Азербайджана. Мне бы хотелось способствовать расширению культурных отношений между Украиной и моей родиной. Это моя мечта».

22-летняя Илона на кастинг приехала из небольшого городка ― Умани. Девушка специально мониторила социальные сети, ведь давно мечтала, чтобы ее любимый проект вернулся на телеэкраны.

«Буквально месяц назад я окончила Академию эстрадно-циркового искусства в Киеве, поэтому этот проект для меня ― некий старт. Я очень хочу пройти кастинг. Пока что настроена положительно, но немного волнуюсь, конечно».

На кастинг «Україна має талант» приходят не только молодые исполнители, но и люди в возрасте. Например, нам удалось поговорить с 61-летним Сергеем Ивановичем. Мужчина уже вышел на пенсию, однако не стремится сидеть на 16-ом этаже своей квартиры на Троещине. Судьям он решил представить авторские песни в собственном исполнении, такие как «Стоматолог», «Капуста белокочанная» и прочее. Однако не песней единой. Так, Сергей Иванович на протяжении нескольких лет снимается в кино. В его архиве работы с именитыми украинскими актерами, певцами и даже… с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Попытать удачу на кастинге решился и 21-летний Евгений из Чернигова. Молодой человек изучает философию в университете им. Б. Гринченко.

«Принять участие в «Україна має талант» ― моя детская мечта. И я очень рад, что этот проект возвращается. Для меня выигрыш ― не главное. Я очень хочу познакомиться с другими участниками, найти единомышленников и, конечно же, поучиться у настоящих профессионалов».

Свои авторские стихи на кастинге проекта «Україна має талант» решила представить и 21-летняя Вика из Полтавской области.

«Поучаствовать в проекте я решила для того, чтобы попытать удачу. «Україна має талант» ― это колоссальная возможность изменить свою жизнь. Я мечтаю работать на радио и издать свой сборник стихов. У меня уже был опыт участия в телевизионных проектах, поэтому не очень волнуюсь. Я считаю, что мои стихи могут зацепить за живое каждого, кто их услышит. Думаю, мне есть что сказать этому миру».

Попытать удачу решила и 16-летняя Лиля. Девочка профессионально занимается танцами и на кастинге продемонстрировала номер авторской постановки.

«От проекта я ожидаю ярких эмоций и неповторимого опыта. Но, несмотря на то, что я семь лет профессионально занимаюсь танцами, сейчас немного волнуюсь. Очень хочу пройти дальше и попасть на прямые эфиры».

Еще один ― участник 21-летний Влад ― на кастинг приехал из небольшого села Романовка Черкасской области. Парень с самого детства мечтал попасть на «Україна має талант» и специально для этого постоянно мониторил информацию на STB.UA. И как только узнал, что шоу возвращается, сразу же подал заявку. Однако «Україна має талант» ― не первый проект, в котором парень принимал участие:

«Я принимал участие в трех предкастингах «Х-фактора» и со второго раза даже попал на шоу. Я был очень рад этому. К тому же на проекте я познакомился с судьями. И это был просто невероятный опыт. Также я прошел кастинг на немецкое шоу «Голос», однако из-за пандемии коронавируса не смог поехать на съемки. Надеюсь, в этот раз мне повезет».

Video: Как прошел первый кастинг проекта «Україна має талант» Стартовал первый кастинг грандиозного проекта Україна має талант. Чем будет удивлять будущий философ, и какой талант продемонстрирует коллега Президента Украины Владимира Зеленского? Интервью с участниками кастинга - в материале

Video: Как прошел первый кастинг проекта «Україна має талант» Стартовал первый кастинг грандиозного проекта Україна має талант. Чем будет удивлять будущий философ, и какой талант продемонстрирует коллега Президента Украины Владимира Зеленского? Интервью с участниками кастинга - в материале

Video: Как прошел первый кастинг проекта «Україна має талант» Стартовал первый кастинг грандиозного проекта Україна має талант. Чем будет удивлять будущий философ, и какой талант продемонстрирует коллега Президента Украины Владимира Зеленского? Интервью с участниками кастинга - в материале

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