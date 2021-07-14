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Как прошел кастинг проекта «Україна має талант» во Львове?

14.07.2021

Второй этап всеукраинского кастинга «Україна має талант» подошел к концу. Команда проекта уже объездила крупнейшие города Украины в поисках ярких и удивительных талантов. Чем удивляли львовяне? Читайте прямо сейчас!

Недавно сотни потенциальных участников пришли показать свои таланты в надежде стать частью легендарного шоу. Кто удивил команду проекта своими невероятными умениями? 

Читайте все подробности в подборке фактов о львовском кастинге:

  • В городе Льва на кастинг пришло около 150 участников.
  • Номера, которые больше всего запомнились команде проекта: акробатика, цирковое искусство, танцы на ходулях, иллюзия, гимнастика.
  • Самая старшая участница — Моисеенко Раиса — пришла покорять команду талантом рисования в 86 лет!
  • Самой молодой участницей была семилетняя вокалистка София Блощичак.

В следующий этап – телевизионные кастинги – будут приглашены самые яркие, самые сильные и самые удивительные таланты из тех, кто подавал заявки онлайн или пришел на предкастинг в своем городе. На этапе телевизионных кастингов оценивать таланты и определять, кто станет участником легендарного проекта, будет звездное жюри.

Кто станет членами жюри и ведущим грандиозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ объявит совсем скоро.

 

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Публикация от Україна має талант (@ukrainegottalent)

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