Как прошел кастинг проекта «Україна має талант» во Львове?
Второй этап всеукраинского кастинга «Україна має талант» подошел к концу. Команда проекта уже объездила крупнейшие города Украины в поисках ярких и удивительных талантов. Чем удивляли львовяне? Читайте прямо сейчас!
Недавно сотни потенциальных участников пришли показать свои таланты в надежде стать частью легендарного шоу. Кто удивил команду проекта своими невероятными умениями?
Читайте все подробности в подборке фактов о львовском кастинге:
- В городе Льва на кастинг пришло около 150 участников.
- Номера, которые больше всего запомнились команде проекта: акробатика, цирковое искусство, танцы на ходулях, иллюзия, гимнастика.
- Самая старшая участница — Моисеенко Раиса — пришла покорять команду талантом рисования в 86 лет!
- Самой молодой участницей была семилетняя вокалистка София Блощичак.
В следующий этап – телевизионные кастинги – будут приглашены самые яркие, самые сильные и самые удивительные таланты из тех, кто подавал заявки онлайн или пришел на предкастинг в своем городе. На этапе телевизионных кастингов оценивать таланты и определять, кто станет участником легендарного проекта, будет звездное жюри.
Кто станет членами жюри и ведущим грандиозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ объявит совсем скоро.
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