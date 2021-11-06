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Максим Букин — оригинальный жанр на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Максима Букина прямо сейчас!

Максим Букин из Киева ― артист оригинального жанра, и на сцене проекта он демонстрировал всей стране шоу с мыльными пузырями. Бывший аниматор показал свой профессиональный уровень и сумел удивить почти всех судей своим талантом. «Я скажу вам “нет” только потому, что есть лучшие представители в вашем жанре. Однако шоу было интересным», ― прокомментировал выступление Максима Сергей Притула.

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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