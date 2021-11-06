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Максим Букін  — оригінальний жанр на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Максима Букіна просто зараз!

Максим Букін з Києва ― артист оригінального жанру, і на сцені проєкту він демонстрував усій країні шоу з мильними бульбашками. Колишній аніматор  показав свій професійний рівень та зміг здивувати майже всіх суддів своїм талантом. «Я скажу вам “ні” тільки тому, що є кращі представники у вашому жанрі. Однак шоу було цікавим», ― прокоментував виступ Максима Сергій Притула. 

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

Більше на тему: Вероніка Хістова —  хендстендинг на «Україна має талант»-2021

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