Максим Букін — оригінальний жанр на «Україна має талант»-2021
06.11.2021
6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Максима Букіна просто зараз!
Максим Букін з Києва ― артист оригінального жанру, і на сцені проєкту він демонстрував усій країні шоу з мильними бульбашками. Колишній аніматор показав свій професійний рівень та зміг здивувати майже всіх суддів своїм талантом. «Я скажу вам “ні” тільки тому, що є кращі представники у вашому жанрі. Однак шоу було цікавим», ― прокоментував виступ Максима Сергій Притула.
Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!
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