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Diamond Kids ― танцы на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Diamond Kids прямо сейчас!

Детский танцевальный коллектив Diamond Kids из Днепра три года назад выиграл чемпионат World of Dance в Швейцарии! И, конечно, своим танцем дети зажгли сцену шоу и сердца украинцев. Поэтому попали сразу в следующий этап проекта!

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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