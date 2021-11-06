6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Diamond Kids просто зараз!

Дитячий танцювальний колектив Diamond Kids із Дніпра три роки тому виграв чемпіонат World of Dance у Швейцарії! І, звичайно ж, своїм танцем діти запалили сцену шоу та серця українців. Тому потрапили одразу в наступний етап проєкту!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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