Легендарне шоу «Україна має талант» б’є рекорди не лише в ефірі, а й в інтернеті. Цієї осені вся країна знову переконалася, наскільки ми, українці, талановиті. Настав час показати, як вражаюче ми танцюємо!

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021

В ефір телеканалу СТБ повертаються танці – один із найулюбленіших українцями телевізійних жанрів. Зовсім скоро найкращі танцівники і танцівниці країни знову зберуться на головній сцені, щоби поборотися за звання найсильнішого.

Роботу над проєктом вже розпочато, і СТБ оголошує про старт кастингу.

Якщо ви володієте будь-яким танцювальним стилем і хочете стати учасником улюбленого проєкту, наша команда чекає на вашу заявку. Жодних обмежень за віком, танцювальним стилем та кількістю людей на сцені! Оберіть будь-який зручний для вас спосіб:

– заповніть анкету на сайті СТБ ТУТ;

– зніміть свій танець на відео і опублікуйте у себе в соцмережах. Обов’язково поставте хештег #танцінастб і позначте офіційну сторінку СТБ (фейсбук, інстаграм або ТікТок), щоб ми вас побачили;

– або надішліть нам відео зі своїм танцем у Viber, Telegram чи WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться весною 2022 року. Слідкуйте за новинами на офіційних сторінках СТБ, щоб першими дізнатись всі подробиці про проєкт.

Генеральний продюсер виробництва програм СТБ – Наталя Франчук.

Виробництво – творча студія StarLightProduction.

Директор студії – Єлизавета Гусєва.

Керівник проекту – Анатолій Максимов («Танцюють всі», «Україна має талант», Національний відбір на Євробачення).

