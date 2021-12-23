Танцы на СТБ возвращаются в новом современном формате — это будет адаптация самого известного мирового проекта World of Dance, на сцену которого стремятся попасть лучшие танцовщики и танцовщицы.

«СТБ всегда был новатором и задавал на украинском телевизионном рынке высокую планку в производстве масштабных развлекательных шоу и громких реалити. Когда-то мы вывели профессиональные танцы на новый уровень, сделали их успешным и востребованным жанром, влюбили в них всю страну и вырастили звезд, которые стали примером для начинающих танцоров. Мы держим руку на пульсе и стремимся создавать для украинского зрителя только самые лучшие проекты. Поэтому сегодня мы возвращаем танцы на СТБ в формате, который отвечает самым высоким профессиональным запросам и производится на современном технологическом уровне», — комментирует генеральный продюсер производства программ СТБ Наталья Франчук.

World of Dance — это крупнейший конкурс в истории мировых танцев, известный в 25 странах. Телевизионную версию World of Dance успешно производят в Америке, Польше, Филиппинах и Таиланде. Теперь он появится и в Украине.

«Это лучший формат современного танцевального шоу, который существует на мировом телевидении. Новые “Танцы” на СТБ будут более технологическими по уровню производства. Благодаря круглой сцене каждое выступление зрители и судьи смогут рассмотреть в деталях со всех сторон и оценить его технические и художественные преимущества. Этот формат не ограничивает участников по возрасту 18+ или количеству, как было ранее. Отныне соревноваться можно сольно, дуэтами, трио и большими командами. Мы дадим танцорам и танцовщицам лучшую площадку, где они смогут реализовать свою мечту и продемонстрировать талант на высшем уровне. Это будет настоящая танцевальная бомба, и нам уже не терпится погрузить зрителей в мир красоты, уникальных постановок и искренних эмоций — все то, за что украинцы так любят танцы на СТБ», — комментирует руководитель проекта «Танцы. World of Dance» Анатолий Максимов.

Проект «Танцы. World of Dance» создает команда, которая запускала на СТБ 9 сезонов «Танцуют все», сделала из Национального отбора на Евровидение главное музыкальное событие в стране, а в этом году возродила легендарное шоу «Україна має талант», ставшее лучшей программой осеннего телесезона.

Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года.

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Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Производство — творческая студия Starlight Production.

Директор студии — Елизавета Гусева.

Руководитель проекта — Анатолий Максимов.

*Телеканал СТБ входит в состав медиагруппы Starlight Media, которая является безусловным лидером телевизионного рынка.

Второй год СТБ является лидером роста среди больших телеканалов. По итогам одиннадцати месяцев, СТБ увеличил долю на 21% по отношению к прошлому году и стабильно входит в ТОП-3 телеканалов страны, а в ноябре занял второе место среди всех телеканалов.

«Крепостная» на СТБ – самый рейтинговый сериал осени, а «Україна має талант» – самая рейтинговая развлекательная программа осени и лидер ноября с долей 17,1%. Среди лучших проектов СТБ: лидер пятничного слота «Холостячка», «Как выйти замуж», «Супермама», «Один за всех», «Битва экстрасенсов», «Тайны ДНК», «Невероятная правда о звездах» и «Вікна-новини».

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