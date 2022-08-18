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Телеканал СТБ согласовал с правообладателями новый формат шоу «Танцы. World of Dance», исключающий участие коллаборантов в проекте

18.08.2022

Этой осенью СТБ, продолжая миссию по эмоциональной поддержке аудитории и показу украинских талантов, а также отвечая на запрос украинцев, возвращает в эфир легендарные проекты и любимые сериалы. Среди прочего, СТБ готовит к показу и премьеры шоу «Танцы. World of Dance».  Вещатель согласовал с правообладателем формата World of Dance обновленную версию шоу без жюри из-за судьи, которая продолжила сотрудничество со страной-врагом.

Телеканал СТБ согласовал с правообладателями новый формат шоу «Танцы. World of Dance», исключающий участие коллаборантов в проекте

В начале февраля телеканал СТБ объявил о начале съемок масштабного шоу «Танцы. World of Dance», являющегося украинской адаптацией всемирно-известного формата компании NBCUniversal. Премьера шоу была запланирована на март, но отложена из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас украинский вещатель анонсирует премьеру шоу и произошедшие в нем изменения.

Один из судей проекта, гражданка Украины Татьяна Денисова, отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом СТБ еще весной было принято решение прекратить дальнейшее сотрудничество с Денисовой и исключить ее проявления в главной танцевальной премьере осени. Чтобы реализовать принятое решение, канал перемонтировал отснятые к 24 февраля эпизоды, вырезав все фрагменты с участием жюри.

Этой осенью Украина снова будет гордиться своими поразительными талантами. В обновленной премьере «Танцы. World of Dance» украинцы увидят невероятные выступления участников самых разных возрастов и танцы самых разных жанров. И еще раз убедятся, что с таким сильным стремлением к своей мечте мы – непобедимая нация. Оценивать любимых танцовщиков и танцовщиц будут только зрители.

Напомним, ранее СТБ и медиагруппа Starlight Media уже приняли решение о запрете участия граждан России в будущих проектах и ​​сериалах. Сейчас мы видим необходимый также категорический отказ от сотрудничества с гражданами Украины, продолжающих сотрудничество со страной-агрессором.

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