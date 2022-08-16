Майстер шеф. Битва сезонів ПОВЕРТАЄТЬСЯ! – з 20 серпня на СТБ

В ефір СТБ повертається «МастерШеф. Битва сезонів»

На численні прохання українців телеканал СТБ повертає в ефір головний кулінарний проєкт країни — «МастерШеф. Битва сезонів». Двадцятка улюблених глядачами учасників минулих сезонів знов зійдеться у змаганні за кулінарну першість. Оцінювати їх майстерність будуть наші незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Проєкт повертається в ефір 20 серпня о 19:00 і виходитиме з першого випуску щосуботи.

Серед учасників будуть: переможець сьомого сезону Пава, який запам’ятався не лише оригінальними стравами, а й коронним «курлик»; переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник; фіналістка п’ятого сезону Катерина Велика; фіналіст «МастерШеф. Професіонали»-2, талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки Олександр Цвігун; Наталка Петрик та інші.

Нагадаємо, прем’єра «МастерШеф. Битва сезонів» відбулася в ефірі СТБ наприкінці січня цього року і була зупинена у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Виробництво — творча студія StarLight Production.

Директорка творчої студії – Єлизавета Гусєва.

Креативний продюсер — Володимир Турич.

Керівник проєкту — Андрій Пишний.

Продюсер проєкту — Дмитро Товстоляк.

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Video: В ефір СТБ повертається «МастерШеф. Битва сезонів» Дивитися онлайн Майстер Шеф. Битва сезонів із 20 серпня на СТБ. Що чекає на глядачів у новому сезоні МайстерШеф. Битва сезонів і які яскраві учасники в битві сезонів воюють за перемогу в МастерШеф

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